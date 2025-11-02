前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文致詞。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨新舊任主席昨天（1日）正式交接，朱立倫卸下重擔，換鄭麗文披掛上陣。國民黨前立委陳學聖表示，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長在擔任主席後不見了，淡到無滋無味，不再求浮光片語，而是謀大局；他認為，鄭麗文快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但他也認為，領導人看的是方方面面，想的是如何「周全」，只徒「痛快」不足以成事，更多的時候要「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖表示，鄭麗文誓言要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，確實振奮了不少人的人心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變，所以幾乎沒人講重話，更多的是沉默，給的是觀察，看的是鄭的下一步。

陳學聖認為，作為一位立委，作為一位名嘴，一定要快人快語，直指人心，就是要個「痛快」；不過，領導人不一樣，看的是方方面面，想的是如何「周全」，如何面面俱顧，只徒「痛快」，是不足以成事，可能更多的時候，需要的是「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖說，自己跟朱立倫認識甚久，20多年前，一起擔任立委，曾在預算審查時，對著僑委會承辦人員說「誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？」，讓對方瞬間淚流滿面。

陳學聖回憶，後來他到桃園任文化局長，才知道縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，公文聽說是會「滿天飛舞」的。

陳學聖觀察，這些年，朱立倫專任作了黨主席，掛在嘴上竟然最多的，就是「堆疊善意」，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水。被朱常常募款的好友和他說，乾脆直接捐款給朱就好，要怎麽花都沒意見，但怎會要他們捐款給別人花呢？

陳學聖表示，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長不見了！朱講的話，這些年多是大方向，內容看來很虛，連記者都很難下標題，當然也不會有激盪人心的話，就是那麽平淡，淡到無滋無味。

陳學聖指出，這是朱從政重大的轉變，他不再求浮光片語，謀的是大局，相信鄭麗文從今天開始，應該就會深深體會。而面對過往鄭的快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但這是否就足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政？

陳學聖表示，鄭麗文需要的是內斂文火烹煮才能成事成局時，考驗的已是火候，鄭麗文是否已作好轉型的準備？當然包括熱情的支持者在內，鄭麗文今勇敢選擇了承擔，開始啟航，黨員也給了支持，就前行，加油祝福吧。