　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨新舊任主席昨天（1日）正式交接，朱立倫卸下重擔，換鄭麗文披掛上陣。國民黨前立委陳學聖表示，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長在擔任主席後不見了，淡到無滋無味，不再求浮光片語，而是謀大局；他認為，鄭麗文快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但他也認為，領導人看的是方方面面，想的是如何「周全」，只徒「痛快」不足以成事，更多的時候要「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖表示，鄭麗文誓言要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，確實振奮了不少人的人心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變，所以幾乎沒人講重話，更多的是沉默，給的是觀察，看的是鄭的下一步。

陳學聖認為，作為一位立委，作為一位名嘴，一定要快人快語，直指人心，就是要個「痛快」；不過，領導人不一樣，看的是方方面面，想的是如何「周全」，如何面面俱顧，只徒「痛快」，是不足以成事，可能更多的時候，需要的是「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖說，自己跟朱立倫認識甚久，20多年前，一起擔任立委，曾在預算審查時，對著僑委會承辦人員說「誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？」，讓對方瞬間淚流滿面。

陳學聖回憶，後來他到桃園任文化局長，才知道縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，公文聽說是會「滿天飛舞」的。

陳學聖觀察，這些年，朱立倫專任作了黨主席，掛在嘴上竟然最多的，就是「堆疊善意」，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水。被朱常常募款的好友和他說，乾脆直接捐款給朱就好，要怎麽花都沒意見，但怎會要他們捐款給別人花呢？

陳學聖表示，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長不見了！朱講的話，這些年多是大方向，內容看來很虛，連記者都很難下標題，當然也不會有激盪人心的話，就是那麽平淡，淡到無滋無味。

陳學聖指出，這是朱從政重大的轉變，他不再求浮光片語，謀的是大局，相信鄭麗文從今天開始，應該就會深深體會。而面對過往鄭的快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但這是否就足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政？

陳學聖表示，鄭麗文需要的是內斂文火烹煮才能成事成局時，考驗的已是火候，鄭麗文是否已作好轉型的準備？當然包括熱情的支持者在內，鄭麗文今勇敢選擇了承擔，開始啟航，黨員也給了支持，就前行，加油祝福吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蒙西開轟！道奇8局追成3比4　藍鳥終結者登場
范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」內幕
大谷翔平鬥志不滅！挨轟後敲雙安　二刀流寫歷史
林岱樺造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數
粿粿家人發文挺！　網揪「內容一模一樣」
快訊／道奇6局追成2比3！
王子粿粿爆不倫代言又掉！　品牌方宣布「合作關係結束」
台中死亡車禍！　女右腳變形送醫不治
ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數

卸國民黨副主席「肩膀輕了」　連勝文讚：朱立倫不分區名單漂亮

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數

卸國民黨副主席「肩膀輕了」　連勝文讚：朱立倫不分區名單漂亮

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

高雄男吃飯中離席如廁失蹤！警消尋遍街巷竟發現「人躺屋頂」

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

人潮當掩護！斗南夜市色男對女童、女子襲胸摸臀　趁機猥褻送辦

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

盤點7款日本主婦回購率最高的清潔神物　不到6元家事好幫手CP值超高

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

政治熱門新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

更多熱門

相關新聞

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

國民黨昨日召開全代會，黨權正式從前主席朱立倫轉移到現任主席鄭麗文手中，同時卸任副主席的連勝文透過臉書表示，自己要感謝大家不嫌棄自己越來越厚的臉皮，總是因自己而在關鍵的時候對黨伸出援手；連勝文也感謝前主席朱立倫，在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出了國民黨近年來最亮眼的不分區名單。

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

何時與鄭麗文見面？　黃國昌「大家不要急」：隨時展開歡迎雙臂

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

關鍵字：

國民黨朱立倫鄭麗文政治政黨交接

讀者迴響

熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面