駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

▲轎車翻覆後，隨即炸成火球。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名33歲男駕駛1日凌晨因疲勞駕駛，在行經收費站時打瞌睡失控撞毀護欄，車輛瞬間翻覆，起火燃燒，所幸駕駛及時逃出僅受輕傷，但車體已完全燒毀。

根據KhaoSod報導，這起驚險車禍發生於1日凌晨4時49分，33歲駕駛開車將朋友送到拉希區後，自行開車返回曼谷住處，怎知卻因凌晨疲勞駕駛，而發生意外。他行經收費站時，不小心睡著，整輛車就這樣失控暴衝，隨後翻覆，並燒成火球。

警消與救援人員抵達時發現，這輛灰色轎車在收費站車道翻覆，車輪朝天並被熊熊烈火包圍。消防隊歷時約10分鐘才將火勢撲滅，但車體已焚毀殆盡。警方指出，事故現場慘不忍睹，除了轎車全毀外，一根金屬指示牌被撞倒，收費站的遮雨棚也嚴重受損。

駕駛事後接受調查時坦承疲勞駕駛，他說，「靠近收費站時我短暫打了瞌睡，車子就瞬間偏離車道撞上水泥護欄翻覆，我看到引擎冒出火花便立刻就爬出車外逃生。」所幸這名駕駛反應迅速，僅受到輕微外傷。

警方目前已完成現場勘驗並持續調查中，同時評估收費站基礎設施的損害程度，肇事駕駛預料後續將面臨法律程序。當局正在檢視此案是否需追加過失毀損公物等罪名。

這起意外造成交通短暫受阻，不過當局在火勢控制並清除殘骸後迅速恢復通行。所幸事故中無其他人員傷亡，收費站工作人員也未受波及。