國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

▲▼曼谷收費站驚見「翻車火球」　33歲駕駛自爆打瞌睡肇禍。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲轎車翻覆後，隨即炸成火球。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名33歲男駕駛1日凌晨因疲勞駕駛，在行經收費站時打瞌睡失控撞毀護欄，車輛瞬間翻覆，起火燃燒，所幸駕駛及時逃出僅受輕傷，但車體已完全燒毀。

根據KhaoSod報導，這起驚險車禍發生於1日凌晨4時49分，33歲駕駛開車將朋友送到拉希區後，自行開車返回曼谷住處，怎知卻因凌晨疲勞駕駛，而發生意外。他行經收費站時，不小心睡著，整輛車就這樣失控暴衝，隨後翻覆，並燒成火球。

▲▼曼谷收費站驚見「翻車火球」　33歲駕駛自爆打瞌睡肇禍。（圖／翻攝自KhaoSod）

警消與救援人員抵達時發現，這輛灰色轎車在收費站車道翻覆，車輪朝天並被熊熊烈火包圍。消防隊歷時約10分鐘才將火勢撲滅，但車體已焚毀殆盡。警方指出，事故現場慘不忍睹，除了轎車全毀外，一根金屬指示牌被撞倒，收費站的遮雨棚也嚴重受損。

駕駛事後接受調查時坦承疲勞駕駛，他說，「靠近收費站時我短暫打了瞌睡，車子就瞬間偏離車道撞上水泥護欄翻覆，我看到引擎冒出火花便立刻就爬出車外逃生。」所幸這名駕駛反應迅速，僅受到輕微外傷。

▲▼曼谷收費站驚見「翻車火球」　33歲駕駛自爆打瞌睡肇禍。（圖／翻攝自KhaoSod）

警方目前已完成現場勘驗並持續調查中，同時評估收費站基礎設施的損害程度，肇事駕駛預料後續將面臨法律程序。當局正在檢視此案是否需追加過失毀損公物等罪名。

這起意外造成交通短暫受阻，不過當局在火勢控制並清除殘骸後迅速恢復通行。所幸事故中無其他人員傷亡，收費站工作人員也未受波及。

 
10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

相關新聞

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

雲林縣虎尾段國道1號去(2024)年6月6日發生一起駭人車禍，一輛特斯拉自撞護欄後從高6.5公尺的陸橋墜落，車體斷成兩截並起火燃燒，造成30歲副駕蔡姓男子噴飛車外不治，35歲駕駛陳姓男子與34歲乘客黃姓男子輕傷。國家運輸安全委員會最新公布調查報告，揭露肇因是駕駛嚴重超速，車速一度飆破時速200公里，為閃避前車反應不及、失控打滑才衝出護欄釀禍。回顧事發當時的現場畫面，整輛特斯拉燒成火，十分駭人驚悚。

台南男遊屏東！會車卡水溝　警即刻救援助脫困

台南男遊屏東！會車卡水溝　警即刻救援助脫困

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

5車連撞！護理系學生「下車救人」遭撞亡

5車連撞！護理系學生「下車救人」遭撞亡

金屬項鍊纏充電線起火　男童脖子燒傷

金屬項鍊纏充電線起火　男童脖子燒傷

關鍵字：

泰國車禍疲勞駕駛逃生火災東南亞要聞

