桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

▲市議員黃婉如（後排右五）家有9隻貓孩。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市10連霸市議員黃婉如問政犀利，深耕基層深受肯定；然其1日出席市府動保處舉辦的「毛起來拍 × 短影音培力坊成果發表會」中，談到家中照顧的9隻貓孩，眼睛發亮道：跑行程再晚回家都有「貓孩在等」、滑手機太久，一旁貓孩見狀，會伸出貓爪拍落手機抗議！

黃婉如說，每天見到家中毛孩可愛的表情、親蜜的互動，真的很療癒！希望大家以牠們就是家中一份子的心，去愛牠、守護牠。市議員于北辰也投稿參與徵件，拍攝家中可愛兔短影音說，很多人認為兔子不太會跟人互動，事實並非如此，兔子會用眼神、肢體去傳達心裡的想法、情緒，兔子的生命並不長，我們要讓牠短暫的生命，讓牠覺得跟你在一起很溫暖，終生不棄養，是最長情的告白。

▲市議員于北辰拍攝家中可愛兔短影音。（圖／擷取自短影音）

桃園市政府動物保護處長王得吉表示，本次活動透過短影音課程與實作指導，鼓勵市民以鏡頭紀錄與毛孩的生活日常，主題包含「寵物登記、為寵物絕育、施打狂犬病疫苗、牽繩不放養、終身不棄養」等五大飼主責任。」現場播放多支學員作品，內容真摯感人，成功將動保教育轉化為貼近生活的故事語言，讓愛與責任在日常影像中自然流動。

▲「毛起來拍」邀請短影音講師與KOL擔任點評嘉賓。（圖／記者楊淑媛攝）

「毛起來拍 × 短影音培力坊成果發表會」於桃園區南昌動物保護教育園區舉辦，邀請四位短影音講師與KOL擔任點評嘉賓，包括潮流金童楊艾倫、吃吃喝喝潘蜜拉、大竹人陳展民及藝人何以奇，於每支學員影片後進行講評，肯定學員以創意與情感詮釋動保理念的努力。

動保處強調，未來將持續推動「政策宣導 × 社群擴散 × 創作者參與」三大策略，深化動保教育，並鼓勵更多青年運用創意影像為毛孩發聲，攜手打造一座真正溫暖、友善、充滿共感的動物幸福城市。