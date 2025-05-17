向朱立倫道歉被于北辰稱「反將一軍」　李孝亮：不要見縫插針

▲罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮日前指「沒有辦法直接聯繫到主席」，引發外界熱議。隔日李出席國民黨中央的記者會時鞠躬道歉；退役少將于北辰指出，李孝亮此舉讓國民黨大傷，「朱立倫被反將一軍」。對此，李孝亮回應，「我覺得不要見縫插針啦」，他是真心誠意的想要跟朱立倫道歉，于北辰是個人的評論，不方便過多回應。

對於李孝亮昨日為日前提到「聯絡不上朱立倫」致歉，朱立倫今日上午表示，「我覺得不需要道歉」，大家一起努力，大家要全力以赴，就是大家團結在一起。李孝亮對此表示，所有在野黨都要團結，然後也謝謝外界的評論，現在他們就是會好好努力，趕快收罷免吳沛憶第二階的連署書，這個是他現在該要做的事情。

對於于北辰指朱立倫被將一軍，李孝亮直言，「我覺得不要見縫插針啦」，他是真心誠意的想要跟朱立倫道歉，于北辰是個人的評論，不方便過多回應。

不過，有媒體爆料，就在李孝亮道歉完後，14日晚間遭踢出國民黨北市議會黨團助理群組。面對媒體問到此事，李孝亮略顯尷尬回，「可能是因為我也沒有在台北市議會，就是也沒有在台北市議會工作，所以這應該也算是正常的」。

另，也有網友提到，李孝亮在抖音上罵很兇，有別於平常的「小奶狗」樣態？李孝亮說，這個部分見仁見智吧！就看大家想要怎麼看這件事情，如果大家覺得他在抖音上有講一個不對的地方，也可以歡迎指正。

