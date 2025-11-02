獨／招生第一卻被逼滅系合併　土資校友轟文大高層「決策不應黑箱」

▲校友不滿文大整併作法粗糙且沒規劃，痛批學校高層有腦才有鬼。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，文化大學高層正推動系所合併或裁撤，將現有51個系所整併30幾個。消息披露後引發校友與師生不滿。文大土地資源系校友就直接在校友總會群組上指控，土資系招生表現是第一名卻要被消滅，要跟森林系與都市計畫系合併，且上述兩個系都不用更名，痛批「這個學校高層有腦才有鬼。」並提醒校方決策不應黑箱作業，或放任幾個人胡搞瞎搞。

文大勞動暨人力資源學系在10月中旬才慶祝成立60周年，卻傳出將廢系。《ETtoday新聞雲》日前獨家報導，文大高層正推動系所合併或裁撤，將現有51個系所整併為30幾個，包括預計將史學系併入中文系、景觀系消滅併入建築系，但校方作法粗糙且沒規劃，加上校內一級主管任教系所都能免除在整併行列，引發師生與校友不滿，怒轟高層系所有「免死金牌」。

文大傳出「廢系潮」後，儘管校方對外說明是「目前並無任何新的決議」，但卻仍讓不少文大校友炸鍋。一名土地資源系王姓校友就直接在校友總會群組上表示，土資系被要求跟森林系與都市計畫系合併，但明明土資系招生表現最好，且是第一名，為什麼第一名要被合併，而不是第二、第三名要被合併。而且上述兩個系都不用更名，這擺明要消滅土資系，痛批「學校高層有腦才有鬼」，且從三系合併過程，就顯示學校決策過程「沒問題才有鬼」，感嘆「這個學校真的沒救了！」。

▲▼文大土資系校友在校友總會群組痛批文大高層決策黑箱。（圖／讀者提供）

王姓校友進一步表示，土資系被消滅，若有合情合理的理由則不會有意見，但校方若一副做賊心虛的樣子，其他校友也會看在眼裡。隨後點名校長王子奇，三個系的合併是否就看招生表現，三個系合併成兩個系，由表現比較好的系主導，「學校敢公開宣示嗎？」

對於校友點名，王子奇並未正面回應，僅表示對實際狀況或細節不是很了解，但證實當初談整併時，一個領域談保育、一個領域談開發，所以保育、開發各在一個系，但最終表示細節要詢問副校長王淑音。

▲面對土資系校友質疑，王子奇並未正面回應。（圖／讀者提供）

文大則表示，校方已多次說明，截至目前系所精進並未有任何決議，盼勿妄加臆測。另表示之前媒體報導「51個系所整併30幾個」，毫無依據。再次重申：此類未經證實傳聞，校方無法也未便逐一回覆。