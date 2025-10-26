獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

▲文大傳出推動系所整併或裁撤，因校方作法粗糙且沒規劃而引發老師與校友不滿。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

文化大學成立近60年的勞工系驚傳廢系，現更有傳出，文大高層正推動系所合併或裁撤，將現有51個系所整併30幾個，包括預計將史學系併入中文系、景觀系消滅併入建築系，以及動物跟園藝已合併為動園系，但校方作法粗糙且沒規劃引發老師與校友不滿，且校內一級主管任教系所都能免除在整併行列。文大則回應，相關事宜已多次說明，目前並無新的決議。

文大勞動暨人力資源學系10月中旬才慶祝成立60周年，卻傳出因為少子化導致招生不足，校方已告知將廢系，老師將被發配到其他學院；儘管文大校方回應，目前尚在研議中，尚未做成最後決議，但根據《ETtoday新聞雲》接獲多位文大老師指控，校方現正大動作推動系所合併或裁撤。

不願具名的A老師表示，為因應117大限，大一新生人數來到最低點，校方得在116學年完成系所整併或裁撤，加上要提前報到教育部核准，所以文大高層在本學年大動作進行整併，預計將目前51系，整併為30幾個左右，導致很多歷史悠久的科系名字將會消失，預計在本學年報到教育部。

A老師指出，讓人氣憤的是，校方高層在內部開會時恐嚇各系院，若不推動合併，等招生招不好就要裁撤該系，更指校方資遣方案都準備好，為了生存，不少系所只能低頭同意合併或整併，校方還放任讓系所之間互相廝殺，就是為了達到整併或裁撤的目的。

另一名B老師則痛批，文大高層作法不僅粗糙，而且根本毫無規劃，像是已經通過的動物科學保健暨園藝科技學系，動物系跟園藝系彼此之間根本毫無關連，更被笑稱「動物園系」。另像是目前傳出史學系將併入中文系，另預計將景觀系消滅併入建築系，國發、大陸研究所與行管系合併，將紡織系拆分到各科系，但很多科系彼此之間根本毫無關連，卻要整併在一起，凸顯校方毫不掩飾的粗暴作法。

B老師進一步指出，讓人不滿的是，大家的招生狀況都不理想，但文大一級主管任教的系所，都能避開這次大整併的風暴，像是財金系、資訊傳播系，以及現在很冷門的森林系，還有校長王子奇任教的化工系，因為有學校一級主管任教，竟然完全不受影響，更凸顯這次整併的不公平之處。

對於上述指控，文大表示，相關事宜校方已多次說明，目前並無任何新的決議。如果是未經證實傳聞，校方無法逐一回覆，懇請理解。

教育部則表示，大學申請系所停招，須依規定進行教職員工生溝通，說明權益保障措施、公告師生周知，並經校務會議通過後向教育部提出申請。目前教育部未收到文大任何停招系所申請；後續若收到學校申請，將就裁併系所的人力資源與人才培育等面向審慎考量。