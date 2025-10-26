　
    • 　
>
獨／短報招生缺額遭罰40萬　文大校長提訴願遭駁回：已繳罰款

▲▼文化大學校長王子奇。（圖／記者許敏溶攝）

▲因短報招生缺額遭罰40萬，文大校長王子奇提出訴願但遭駁回。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

文化等四所大學去年因短報招生名額，四校校長遭教育部開罰40至60萬元，但文大校長王子奇是唯一提出訴願。不過，教育部指出，在王子奇提出訴願後，已將訴願書與教育部答辯書一併陳報行政院，而行政院已經在今年6月決定將訴願駁回，而王子奇也已經繳交罰款。

去年大學分發入學，爆發史上首次短報招生名額事件，其中文大校長王子奇和大葉大學校長方文昌因為是初犯，各罰鍰40萬元，真理大學前校長陳奇銘和佛光大學前校長何卓飛因為不是初犯，各罰60萬，同時4校還扣減114學年度招生名額總量。

不過，文大校長王子奇則提出訴願，原因是處分有違平等原則和比例原則，且他校也有未如實回流狀況。教育部在接到訴願書，將訴願書陳報到訴願管轄機關行政院，同時根據訴願內容擬具答辯書，一併將相關資料送到行政院。

根據《ETtoday新聞雲》掌握消息，王子奇訴願已被駁回。教育部也證實，文大校長不服教育部對於招生名額未回流案的裁處訴願案，業經行政院在今年6月6日決定訴願駁回。而從114學年度起，大學招生委員會聯合會已研議各招生管道回流名額檢核機制，各校分發入學名額經檢核比對後公告。

為此，文大僅表示，這屬於校長私領域而非本校業務，無法代為回覆。更盼予以尊重。至截稿前，《ETtoday新聞雲》無法取得王子奇本人回應。

10/24 全台詐欺最新數據

獨／短報招生缺額遭罰40萬　文大校長提訴願遭駁回：已繳罰款

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

文化大學王子奇短報招生缺額教育部

