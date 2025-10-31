　
地方 地方焦點

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

▲永康「宜居成功」社宅舉行入住典禮，市長黃偉哲親臨祝賀新住戶入厝。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康「宜居成功」社宅舉行入住典禮，市長黃偉哲親臨祝賀新住戶入厝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐「居住正義」政策，台南市政府繼「宜居仁愛」社會住宅順利營運後，永康區「宜居成功」社宅31日也舉行熱鬧的入住典禮，市長黃偉哲親自到場祝賀，與103戶新住戶共享入厝喜悅。他表示，台南市社宅已正式邁入穩定服務階段，將為更多市民打造安心、舒適的新生活。

▲永康「宜居成功」社宅舉行入住典禮，市長黃偉哲親臨祝賀新住戶入厝。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南市社會住宅推動以來，已規劃及興建中的戶數達11,188戶，市府正全力加速建構完善的租屋支援體系。「宜居成功」不僅象徵量能提升，更是居住品質與公平正義的展現。隨著今年及明年多處社宅陸續完工，將讓更多市民找到可負擔又舒適的住所，減輕租屋壓力與房價負擔。他也歡迎外地青年與家庭「移居台南、迎向成功」，共同打造宜居城市。

都市發展局長林榮川表示，「宜居成功」社宅位於永康核心地段，共規劃103戶多房型住宅，兼具安全、舒適與永續節能特性。該社宅榮獲2022年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類殊榮，建築符合綠建築標準並設定太陽能系統，兼顧環保與節能；同時導入通用設計理念，一樓規劃無障礙住宅單元，並設有交誼廳、閱覽室等共享空間，外部空間串聯通學步道，營造宜居、安全的生活場域。

▲永康「宜居成功」社宅舉行入住典禮，市長黃偉哲親臨祝賀新住戶入厝。（記者林東良翻攝，下同）

典禮現場延續溫馨互動的氛圍，安排茶飲、點心與有獎問答活動，黃偉哲更致贈實用生活好禮「推車」祝賀入住，並親手抽出多份禮券，讓住戶滿載而歸，氣氛熱絡溫馨。

市府指出，未來將持續以「宜居城市」為目標，透過多元管道擴增社會住宅供給，並改善社區營造與管理機制，不僅要讓市民「住得起」，更要「住得好」。相關資訊可上「台南住宅網」（https://rent.tainan.gov.tw/）查詢。

▲永康「宜居成功」社宅舉行入住典禮，市長黃偉哲親臨祝賀新住戶入厝。（記者林東良翻攝，下同）

今日「宜居成功」社宅入住典禮，立委林宜瑾、謝龍介、王定宇、林俊憲服務處代表與市議員林冠維、李鎮國、林燕祝、朱正軒、陳秋萍、黃肇輝等均出席祝賀，展現地方團結與民意支援。

10/29 全台詐欺最新數據

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝　黃偉哲：歡迎移居台南迎向成功

美國中西部跨州議會領袖團訪台南黃偉哲以當季水果宴客深化友誼

美國中西部跨州議會領袖團訪台南黃偉哲以當季水果宴客深化友誼

由外交部籌組的「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人30日拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩熱情接待，此行是訪團成員首次造訪台南，雙方除針對農業、半導體、綠能及精密科技等議題進行深入交流外，也共同展望台美地方合作新契機。

竹溪整治最後拼圖動土！黃偉哲盼重現昔日煙雨水岸打造森林新亮點

竹溪整治最後拼圖動土！黃偉哲盼重現昔日煙雨水岸打造森林新亮點

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房型

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房型

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金

永康社宅入厝黃偉哲

