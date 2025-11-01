接任台肥董座首發聲　吳音寧：認真做實事最重要

▲吳音寧。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台肥（1722）31日晚間宣布董事長人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，即日起生效。對此，吳音寧回應，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。而她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。

根據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接手。李孫榮任期原定至2027年6月，然而僅在職一年多便被調整，這也意味台肥董事長將由吳音寧接棒。而李孫榮一直被視為總統賴清德愛將，是賴長期諮詢且信賴的學者，更與賴清德嫡系立委林俊憲關係深厚。此變動引發台肥內部及綠營震撼。

吳音寧表示，農業部昨天公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，她想先跟大家說，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。

吳音寧指出，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。而她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！謝謝大家的關心。