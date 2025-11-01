澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練　跨國交流熱力滿點

▲澳洲消防員前往台南觀摩特搜醫療組訓練，現場交流熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化特搜醫療組在高風險環境中執行任務的能力，台南市消防局1日於新化訓練場舉辦特搜醫療組繩索訓練，由台南頑繩救援隊兼特搜隊成員擔任教官，此次參訓人員包含台南市立安南醫院、奇美醫院及佳里奇美醫院的護理師與獸醫師，共同進行高難度實戰演練。

消防局指出，特搜醫療組人員除在災害現場為傷患提供即時醫療救護外，亦負責維護特搜隊同仁健康狀況。醫療組必須熟練狹小空間與高風險環境的救援技術，確保在救援行動中能即時支援特搜隊同仁，讓前線任務更安全、更完善。

值得一提的是，澳洲消防員近日來台參與公益交流活動，得知台南特搜醫療組的專業訓練後，特地前往觀摩並與隊員交流經驗。來訪消防員同時推廣當地知名公益活動──「澳洲消防猛男月曆」（Australian Firefighters Calendar）。這本月曆為澳洲消防員長年推動的慈善計畫，收益全數捐贈兒童醫院、動物保育及社福機構，展現消防員在救災之外的熱血與愛心。

市長黃偉哲表示，透過這次國際技術交流，不僅能吸收國外先進的救援觀念與實務經驗，也促進雙方情誼。澳洲消防員的到訪，讓台南新化訓練場增添國際色彩與熱情風採，成為別具意義的一場跨國互動。

消防局長李明峯指出，特搜隊持續透過國內外訓練與交流，強化專業實力，確保在各類複雜災難中都能迅速反應、拯救生命。消防工作無國界，救援精神更是共通的語言；未來將持續推動與各國救援單位合作，全面提升城市防災與救援能量。



活動最後，雙方消防員開心合影留念並互贈紀念品，為此次交流畫下圓滿句點，展現「救援無界、情誼無國」的真摯精神。