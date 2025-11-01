川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

▲ 全美企業及商家正在經歷1場前所未有的「無美分危機」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全美企業及商家正在經歷1場前所未有的「無美分危機」。自川普政府於今年初宣布終止鑄造「1美分硬幣」（one-cent coin）後，全美現有的1美分數量正在急速下降，導致許多商店開始將現金交易金額直接「四捨五入」到最接近的「5美分硬幣」（Nickel，又名「鎳幣」）。

據《BBC》報導，美國聯邦政府對此並未提供任何正式指導方針，說明如何在「無美分時代」進行現金結算。全美零售聯合會（National Retail Federation）政府關係資深總監迪倫（Dylan Jeon）感嘆，「這種影響累積的速度非常快。」

今年2月，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體上表示，製造1美分既浪費又昂貴，並呼籲「讓我們把浪費的項目從偉大國家的預算中剔除，即便只是1次1美分。」據悉，製造1美分硬幣的成本接近4美分。

美國鑄幣局（US Mint）在5月正式停止生產1美分。美國財政部（Treasury Department）原預估到2026年初才會出現硬幣短缺，但實際情況來得更快。銀行無法再從聯邦政府取得1美分，導致企業也拿不到零錢補充現金櫃。

「我們在8月底、9月初第一次聽到有這種狀況出現，」迪倫透露，「任何涉及現金支付的商家，幾乎都受到衝擊。」如今，當收銀機裡沒有1美分，而顧客又需要找零時，許多店員往往不知所措。

迪倫指出，暫時的解法是將金額四捨五入到最接近的5美分，讓顧客可以使用美國現存的最低面額硬幣「鎳幣」支付。

但有些城市，例如紐約（New York），法律要求零售商必須「精準找零」；有些地方更禁止現金付款金額與刷卡付款金額不同。於是為了避免官司與顧客投訴，許多商家寧可「向下取整」少收一點錢。

這讓迪倫直言，「這意味著全國每筆現金交易，最多可能會損失4分錢，累積到一定的時間和多家分店後，此種財損將會非常可觀，根本多到無法估量。」

像是便利商店巨頭Kwik Trip就宣布，將全面把交易金額「向下取整」至5美分，預估光是這項政策，1年就可能讓公司損失高達300萬美元（約合新台幣9,228萬元）。

因此為了降低傷害，越來越多店家呼籲顧客「自備零錢」，甚至推出促銷活動，鼓勵人們把家中閒置的1美分拿來使用。

全美便利商店協會（National Association of Convenience Stores）發言人雷納德（Jeff Lenard）指出，便利商店是這波1美分短缺中，受衝擊最嚴重的產業之一。

他續稱，美國歷史上並非首次廢止硬幣，例如半美分（half-cent）、3美分（three-cent coin）與20美分（20-cent coin）硬幣都已在19世紀退場。然而，自1793年1美分問世以來，它一直是美國日常交易的象徵，「人們平時嫌1美分麻煩，但當他們再也拿不到時，反而開始懷念了。」

主張保留1美分硬幣的美國遊說組織「Americans for Common Cents」執行董事威勒（Mark Weller）則認為，持續保留1美分對低收入族群非常重要，因為這些人多以現金支付，缺乏銀行帳戶或信用卡，「當政府開始進行四捨五入時，實際受害的就是低收入群體。」

威勒也分析，雖然政府不再生產1美分可節省開支，但同時也讓5美分鎳幣的需求提升。由於製造1枚鎳幣需花費近14美分，節省鑄造1美分的成本恐怕會被抵銷。

許多專家也呼籲，政府應制定明確的全國性指引，說明企業與消費者在「無美分時代」該如何處理零錢、進行交易，以及在短缺期間該採取哪些過渡措施。

延伸閱讀

▸ 粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

▸ 粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」 她逆風喊話：能不能就事論事？

▸ 原始連結