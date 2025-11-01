　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

▲ 全美企業及商家正在經歷1場前所未有的「無美分危機」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全美企業及商家正在經歷1場前所未有的「無美分危機」。自川普政府於今年初宣布終止鑄造「1美分硬幣」（one-cent coin）後，全美現有的1美分數量正在急速下降，導致許多商店開始將現金交易金額直接「四捨五入」到最接近的「5美分硬幣」（Nickel，又名「鎳幣」）。

據《BBC》報導，美國聯邦政府對此並未提供任何正式指導方針，說明如何在「無美分時代」進行現金結算。全美零售聯合會（National Retail Federation）政府關係資深總監迪倫（Dylan Jeon）感嘆，「這種影響累積的速度非常快。」

今年2月，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體上表示，製造1美分既浪費又昂貴，並呼籲「讓我們把浪費的項目從偉大國家的預算中剔除，即便只是1次1美分。」據悉，製造1美分硬幣的成本接近4美分。

美國鑄幣局（US Mint）在5月正式停止生產1美分。美國財政部（Treasury Department）原預估到2026年初才會出現硬幣短缺，但實際情況來得更快。銀行無法再從聯邦政府取得1美分，導致企業也拿不到零錢補充現金櫃。

「我們在8月底、9月初第一次聽到有這種狀況出現，」迪倫透露，「任何涉及現金支付的商家，幾乎都受到衝擊。」如今，當收銀機裡沒有1美分，而顧客又需要找零時，許多店員往往不知所措。

迪倫指出，暫時的解法是將金額四捨五入到最接近的5美分，讓顧客可以使用美國現存的最低面額硬幣「鎳幣」支付。

但有些城市，例如紐約（New York），法律要求零售商必須「精準找零」；有些地方更禁止現金付款金額與刷卡付款金額不同。於是為了避免官司與顧客投訴，許多商家寧可「向下取整」少收一點錢。

這讓迪倫直言，「這意味著全國每筆現金交易，最多可能會損失4分錢，累積到一定的時間和多家分店後，此種財損將會非常可觀，根本多到無法估量。」

像是便利商店巨頭Kwik Trip就宣布，將全面把交易金額「向下取整」至5美分，預估光是這項政策，1年就可能讓公司損失高達300萬美元（約合新台幣9,228萬元）。

因此為了降低傷害，越來越多店家呼籲顧客「自備零錢」，甚至推出促銷活動，鼓勵人們把家中閒置的1美分拿來使用。

全美便利商店協會（National Association of Convenience Stores）發言人雷納德（Jeff Lenard）指出，便利商店是這波1美分短缺中，受衝擊最嚴重的產業之一。

他續稱，美國歷史上並非首次廢止硬幣，例如半美分（half-cent）、3美分（three-cent coin）與20美分（20-cent coin）硬幣都已在19世紀退場。然而，自1793年1美分問世以來，它一直是美國日常交易的象徵，「人們平時嫌1美分麻煩，但當他們再也拿不到時，反而開始懷念了。」

主張保留1美分硬幣的美國遊說組織「Americans for Common Cents」執行董事威勒（Mark Weller）則認為，持續保留1美分對低收入族群非常重要，因為這些人多以現金支付，缺乏銀行帳戶或信用卡，「當政府開始進行四捨五入時，實際受害的就是低收入群體。」

威勒也分析，雖然政府不再生產1美分可節省開支，但同時也讓5美分鎳幣的需求提升。由於製造1枚鎳幣需花費近14美分，節省鑄造1美分的成本恐怕會被抵銷。

許多專家也呼籲，政府應制定明確的全國性指引，說明企業與消費者在「無美分時代」該如何處理零錢、進行交易，以及在短缺期間該採取哪些過渡措施。

延伸閱讀
粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」　網友湧IG怒喊：房子收回來
粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」　她逆風喊話：能不能就事論事？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死
鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人
羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話.
沒有第三者！粿粿曝相處實情　爆老公1句話「能從白天爭執到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

葛拉斯諾盛讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

【媽媽接放學VS爸爸接放學】寶寶表情超反差XD

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

保姆殺人後「全裸狂奔」！83歲翁為救孫女慘死

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面