習高會30分鐘結束！　高市喊話習近平：中國是日本重要鄰國

▲高市早苗與習近平在習高會前曾短暫碰面。（圖／高市早苗）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗31日下午5時在南韓慶州出席APEC峰會期間，與中國國家主席習近平進行了她上任後的首次日中高峰會談，這場備受矚目的會談持續約30分鐘。會談期間，高市表明希望「建立建設性且穩定的關係」，並喊話中國是日本的重要鄰國，同時也向中方表達對東海活動等議題的憂慮。

根據《日本放送協會》報導，高市早苗在開場時強調，「中國是日本的重要鄰國，日中兩國對地區與國際社會的和平繁榮負有重要責任。」她表示希望確認日中關係的大方向，即全面推進戰略互惠關係，建構建設性且穩定的雙邊關係。

高市進一步指出，「日中間雖有各種未解懸案與課題，但我們要減少這些問題，增加理解與合作，產出具體成果。我將信念與執行力當作政治信條，希望與習主席坦率對話，深化領袖間的關係。」

消息人士透露，會談中高市向習近平表達了日方對多項議題的擔憂，包括中國對稀土等戰略物資的出口管制措施、經濟施壓行為以及在釣魚臺列嶼周邊等東海海域的軍事活動。

習近平則在會談中回應，高市就任後曾表明「中國是日本重要鄰國，需要建構建設性穩定關係，全面建立戰略互惠關係」，而這也體現了高市與新內閣對中日關係的重視。他強調，希望能維持溝通，共同讓中日關係在正確軌道上發展。

習近平在會議中主張兩國應「基於『中日四個政治文件』確立的原則和方向，共同維護雙邊關係的政治基礎，推進戰略互惠關係，致力構築符合新時代要求的建設性穩定中日關係」。

值得注意的是，中國媒體高度關注高市的政治背景，特別強調她與已故首相安倍晉三的密切關係，並報導其「多次參拜靖國神社，在外交安保方面採取保守強硬路線」。習近平未向高市發送就任祝電，打破對前三任首相的慣例，李強總理雖有祝電但未公開發表，凸顯中方對新政府的謹慎觀察態度。

中國外交部長王毅在10月28日的日中外長電話會談中，一方面就歷史認識和台灣問題表達立場，另一方面也提及「正關注日本新內閣釋出的若干積極信號」。分析人士認為，中國將持續審慎評估高市政權的對中政策走向。