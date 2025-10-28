川普、習近平將抵韓！APEC峰會啟動「史上最嚴維安」　部署2萬軍警

▲ APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2025亞太經合會企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）28日起於南韓慶州登場，非正式領袖會議則於31日開幕。為迎接美國總統川普、中國國家主席習近平等外賓，慶州啟動史上最嚴密維安措施，每日動員1萬9千名警力，軍方更投入3900名兵力執行多層次警戒任務。

綜合《韓聯社》及《紐西斯新聞社》，峰會會場及各國領袖下榻的慶州寶門觀光園區周邊被鐵絲網、路障層層圍住，峰會主場館慶州和白國際會議中心（HICO）實施機場等級安檢，所有進出人員皆須查驗身分並檢查隨身物品。

▲ 一間飯店外停放警備車輛。（圖／達志影像／newscom）

川普即將下榻的希爾頓酒店外，掛著美國政府車牌的特勤車輛一字排開，美國特勤人員嚴陣以待，韓媒記者試圖接近時立即被警告，「請勿靠近，請離開」。疑似習近平的中方維安車隊也出現在慶州街頭，這些中國製高級轎車包覆偽裝膜，正勘查行進路線。

習近平將入住的可隆飯店（Kolon Hotel）及日本首相高市早苗將下榻的拉漢精選飯店（Lahan Select Gyeongju）也早早部署大量維安人員，戒備森嚴。

▲ 慶州車站外可見歡迎標語。（圖／達志影像）

南韓軍方28日則宣布，依據《領袖峰會支援特別法》成立軍事作戰本部，與國情院、警方、海巡、消防等機關建立統合防衛體系。陸軍第2作戰司令部表示，將在11月1日以前的APEC會議期間，於大邱、慶北、釜山、機場及海上等4大區域展開警戒作戰。

警方則自28日午夜零時起，對慶尚北道全域發布最高層級「甲號緊急勤務」。峰會會場上空也劃為禁飛區，部署反無人機擊落設備防範空中威脅，並動員陸軍裝甲車、警察機動隊、特攻隊、直升機全面進駐各要點。

川普將出席的企業領袖高峰會於慶州藝術殿堂舉行，現場從上午到下午實施全面交通管制，警察特攻隊加強巡邏，更出動警犬進行安檢。

▲ 會場周邊實施交通管制。（圖／達志影像）

陸軍第2作戰司令部參謀長文炳三（音譯）少將強調，「APEC領袖峰會是提升國家威望的國際盛事，我們將維持堅實戰備態勢，全力確保國民安全與會議成功。」警方透露，已接獲17件示威集會預告，針對可能在峰會期間舉行的政治集會保持高度警戒。

這場多邊領袖會議期間，南韓總統李在明將分別接待川普及習近平的國是訪問，並與各國領袖進行雙邊會談。川普預定於29日抵韓進行2天訪問，此前已先後造訪馬來西亞與日本；習近平則將於30日至11月1日停留慶州。