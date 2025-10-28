　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、習近平將抵韓！APEC峰會啟動「史上最嚴維安」　部署2萬軍警

▲▼APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／路透）

▲ APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2025亞太經合會企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）28日起於南韓慶州登場，非正式領袖會議則於31日開幕。為迎接美國總統川普、中國國家主席習近平等外賓，慶州啟動史上最嚴密維安措施，每日動員1萬9千名警力，軍方更投入3900名兵力執行多層次警戒任務。

綜合《韓聯社》及《紐西斯新聞社》，峰會會場及各國領袖下榻的慶州寶門觀光園區周邊被鐵絲網、路障層層圍住，峰會主場館慶州和白國際會議中心（HICO）實施機場等級安檢，所有進出人員皆須查驗身分並檢查隨身物品。

▲▼APEC峰會將於南韓慶州登場，一間飯店外停放警備車輛。（圖／達志影像／newscom）

▲ 一間飯店外停放警備車輛。（圖／達志影像／newscom）

川普即將下榻的希爾頓酒店外，掛著美國政府車牌的特勤車輛一字排開，美國特勤人員嚴陣以待，韓媒記者試圖接近時立即被警告，「請勿靠近，請離開」。疑似習近平的中方維安車隊也出現在慶州街頭，這些中國製高級轎車包覆偽裝膜，正勘查行進路線。

習近平將入住的可隆飯店（Kolon Hotel）及日本首相高市早苗將下榻的拉漢精選飯店（Lahan Select Gyeongju）也早早部署大量維安人員，戒備森嚴。

▲▼APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／達志影像）

▲ 慶州車站外可見歡迎標語。（圖／達志影像）

南韓軍方28日則宣布，依據《領袖峰會支援特別法》成立軍事作戰本部，與國情院、警方、海巡、消防等機關建立統合防衛體系。陸軍第2作戰司令部表示，將在11月1日以前的APEC會議期間，於大邱、慶北、釜山、機場及海上等4大區域展開警戒作戰。

警方則自28日午夜零時起，對慶尚北道全域發布最高層級「甲號緊急勤務」。峰會會場上空也劃為禁飛區，部署反無人機擊落設備防範空中威脅，並動員陸軍裝甲車、警察機動隊、特攻隊、直升機全面進駐各要點。

川普將出席的企業領袖高峰會於慶州藝術殿堂舉行，現場從上午到下午實施全面交通管制，警察特攻隊加強巡邏，更出動警犬進行安檢。

▲▼APEC峰會將於南韓慶州登場。（圖／達志影像）

▲ 會場周邊實施交通管制。（圖／達志影像）

陸軍第2作戰司令部參謀長文炳三（音譯）少將強調，「APEC領袖峰會是提升國家威望的國際盛事，我們將維持堅實戰備態勢，全力確保國民安全與會議成功。」警方透露，已接獲17件示威集會預告，針對可能在峰會期間舉行的政治集會保持高度警戒。

這場多邊領袖會議期間，南韓總統李在明將分別接待川普及習近平的國是訪問，並與各國領袖進行雙邊會談。川普預定於29日抵韓進行2天訪問，此前已先後造訪馬來西亞與日本；習近平則將於30日至11月1日停留慶州。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

複製安倍模式！　高市早苗送川普「安倍高球桿」

秋田縣野熊頻襲釀50傷！　知事急請「自衛隊支援」捕捉

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

川普、習近平將抵韓！APEC峰會啟動「史上最嚴維安」　部署2萬軍警

傳川習會可能在「釜山金海機場」舉行　韓媒分析原因

川普、高市早苗簽稀土協議！　美獲日本軍備大單

川普挺高市早苗：將成偉大首相！　對克服貿易爭端表示樂觀

寶可夢卡牌「國王級」收藏！開價1360萬　有買家上門了

高市早苗迎川普　口譯竟是「外務省員工」！背後巧思與安倍有關

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

複製安倍模式！　高市早苗送川普「安倍高球桿」

秋田縣野熊頻襲釀50傷！　知事急請「自衛隊支援」捕捉

婚禮穿露肩款式婚紗　19歲新娘被公婆狂嫌「好像沒穿」羞憤身亡

川普、習近平將抵韓！APEC峰會啟動「史上最嚴維安」　部署2萬軍警

傳川習會可能在「釜山金海機場」舉行　韓媒分析原因

川普、高市早苗簽稀土協議！　美獲日本軍備大單

川普挺高市早苗：將成偉大首相！　對克服貿易爭端表示樂觀

寶可夢卡牌「國王級」收藏！開價1360萬　有買家上門了

高市早苗迎川普　口譯竟是「外務省員工」！背後巧思與安倍有關

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

樂天女孩哭成一片　「我們真的做到了！ 」　岱縈帶贏、穎樂贏了

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

國際熱門新聞

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

熊出沒東京！恐難冬眠：人類讓牠們上癮

美股漲近340點！4大指數收盤全創新高　台積電ADR漲逾1％

川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

為逃漏遺產稅　兄妹在家藏10億日圓現金

川粉喊以副總統身分再戰2028　川普回應了

李多慧也朝聖過！南韓超夯貝果店傳員工過勞猝死

全球航空公司「不滿意排名」出爐　這家排第一

亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

更多熱門

相關新聞

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

川習會預期將於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間登場。大陸外交部長王毅昨（27）日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話，王毅表示，希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議

川普親曝「川習會」可望簽TikTok最終協議

想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」

想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

川普再表示「想見金正恩」　北韓詭異動向曝

川普再表示「想見金正恩」　北韓詭異動向曝

關鍵字：

APEC高峰會安全措施領袖會議慶州

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面