81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九　

記者葉國吏／綜合報導

久居台灣的香港影星馮淬帆今日傳出辭世，享壽81歲。他生前曾接受ETtoday新媒體節目《豈有此呂》專訪，談到早年黑道片場的現象、提及定居台灣原因，值得一提的是，過去他曾受到國民黨邀請演講，結果在演講中大罵前總統馬英九。

▲馮淬帆(右)接受呂捷(左)專訪。（圖／記者鄭毓齡攝，下同）

在香港電影的黃金年代，馮淬帆的發展可說是如日中天，一部接著一部拍，兩、三天不睡覺已是基本，馮淬帆甚至坐在椅子上，就可以馬上睡著，他說自己最高紀錄，曾七天六夜沒闔眼。而當時片商為搶演員，還有黑道到片場門口堵人，嚇得製片要「華仔、馮哥快躲起來！」

在香港電影圈發光發熱的馮淬帆，外界都以為他是香港人，但其實他是不折不扣的中華民國國民，早在四十年前，他就已經取得中華民國身分證，因為在他心中的祖國只有中華民國，長大後他想回歸自己的國家，於是選擇來台灣生活，他覺得比起大陸、香港，台灣的生活上的便利性以及人情味是最吸引他的。

馮淬帆曾經接受國民黨邀請演講，演講中他火力全開罵前總統馬英九，他當時以「那位先生」稱呼前總統馬英九，前朝民進黨改過的東西，一個都沒改回來，最要命的課綱不改，民進黨說什麼就什麼，所提出的法案，只要民進黨反對，就撤掉不做，任內還出了一個大貪官，「你說你清廉又怎麼樣」。

馮淬帆表示，國民黨的支持者、愛中華民國的人，都因為馬英九而失望，最後還「還政於民」，將政權給了民進黨。民進黨現在全面執政，國民黨沒有盡到反對黨的責任，支持者才會慢慢離開。