　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九　

記者葉國吏／綜合報導　

久居台灣的香港影星馮淬帆今日傳出辭世，享壽81歲。他生前曾接受ETtoday新媒體節目《豈有此呂》專訪，談到早年黑道片場的現象、提及定居台灣原因，值得一提的是，過去他曾受到國民黨邀請演講，結果在演講中大罵前總統馬英九。

▲馮淬帆(右)接受呂捷(左)專訪。（圖／記者鄭毓齡攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在香港電影的黃金年代，馮淬帆的發展可說是如日中天，一部接著一部拍，兩、三天不睡覺已是基本，馮淬帆甚至坐在椅子上，就可以馬上睡著，他說自己最高紀錄，曾七天六夜沒闔眼。而當時片商為搶演員，還有黑道到片場門口堵人，嚇得製片要「華仔、馮哥快躲起來！」

在香港電影圈發光發熱的馮淬帆，外界都以為他是香港人，但其實他是不折不扣的中華民國國民，早在四十年前，他就已經取得中華民國身分證，因為在他心中的祖國只有中華民國，長大後他想回歸自己的國家，於是選擇來台灣生活，他覺得比起大陸、香港，台灣的生活上的便利性以及人情味是最吸引他的。

馮淬帆曾經接受國民黨邀請演講，演講中他火力全開罵前總統馬英九，他當時以「那位先生」稱呼前總統馬英九，前朝民進黨改過的東西，一個都沒改回來，最要命的課綱不改，民進黨說什麼就什麼，所提出的法案，只要民進黨反對，就撤掉不做，任內還出了一個大貪官，「你說你清廉又怎麼樣」。

馮淬帆表示，國民黨的支持者、愛中華民國的人，都因為馬英九而失望，最後還「還政於民」，將政權給了民進黨。民進黨現在全面執政，國民黨沒有盡到反對黨的責任，支持者才會慢慢離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台肥震撼彈！吳音寧接任董事長　「環工博士」被換掉
81歲馮淬帆辭世！5天前悼念「Benz哥」許紹雄　發文一句話
81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九
川普：看到中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅
快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！享壽81歲　香蕉你個芭樂成絕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水　舊照被翻直呼更登對

馮淬帆跟蔣中正同天辭世　民代117字哀悼：這安排很馮導

馮淬帆辭世！前一天臉書留最後PO文　網友湧入哀悼

馮淬帆「冷面笑匠」卻以演喜劇為恥　曾痛罵王晶王八蛋

馮淬帆「最後發文」悼念最愛的人　竟巧合同天離世

81歲馮淬帆辭世！5天前悼念「Benz哥」許紹雄　發文一句話竟成真

11月新制懶人包！普發現金1萬　假日輕急症中心上路

今明「東北季風」稍涼！下週一晚變天　將有熱帶系統發展

81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九　

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

彰化永靖倉庫清晨惡火！巨龍濃煙沖天警消急灌救　恐怖畫面曝

網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水　舊照被翻直呼更登對

馮淬帆跟蔣中正同天辭世　民代117字哀悼：這安排很馮導

馮淬帆辭世！前一天臉書留最後PO文　網友湧入哀悼

馮淬帆「冷面笑匠」卻以演喜劇為恥　曾痛罵王晶王八蛋

馮淬帆「最後發文」悼念最愛的人　竟巧合同天離世

81歲馮淬帆辭世！5天前悼念「Benz哥」許紹雄　發文一句話竟成真

11月新制懶人包！普發現金1萬　假日輕急症中心上路

今明「東北季風」稍涼！下週一晚變天　將有熱帶系統發展

81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九　

網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水　舊照被翻直呼更登對

台肥震撼彈！吳音寧接任董事長　「環工博士」被換掉

馮淬帆跟蔣中正同天辭世　民代117字哀悼：這安排很馮導

馮淬帆辭世！前一天臉書留最後PO文　網友湧入哀悼

馮淬帆「冷面笑匠」卻以演喜劇為恥　曾痛罵王晶王八蛋

4部韓國話題「殺手」電影推薦　用血肉橫飛訴說獨特情意的韓式浪漫

馮淬帆「最後發文」悼念最愛的人　竟巧合同天離世

81歲馮淬帆辭世！5天前悼念「Benz哥」許紹雄　發文一句話竟成真

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

澎湖三總急診徵才「最高時薪1450元」　薪水低引熱議...醫也搖頭

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

更多熱門

相關新聞

馮淬帆「最後發文」悼念最愛的人　竟巧合同天離世

馮淬帆「最後發文」悼念最愛的人　竟巧合同天離世

曾在香港影壇風靡一時、主演《最佳損友》《福星高照》等經典喜劇的資深演員馮淬帆於11月1日驚傳過世，享壽81歲。馮淬帆臉書最後發文是在31日，為了他最愛的人，巧合的是竟跟這人同一天離世。

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

81歲馮淬帆辭世　「牛頭帆」深植人心

81歲馮淬帆辭世　「牛頭帆」深植人心

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

「華仔馮哥躲起來」　馮淬帆還原黑道片場搶人

「華仔馮哥躲起來」　馮淬帆還原黑道片場搶人

關鍵字：

馮淬帆

讀者迴響

熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

即／大樂透連13槓「下期飆5.2億」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面