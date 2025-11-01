習近平會見高市早苗！過程中提到台灣　籲日「恪守重要共識」

▲習近平會見高市早苗，呼籲日本遵守重要共識。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

中國國家主席習近平於10月31日下午在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議期間，應約會見日本首相高市早苗。雙方就中日關係及區域合作交換意見，並一致表示將推動兩國關係朝穩定與建設性方向發展。

習近平指出，中日兩國地理相近、經貿往來密切，維持長期健康穩定的雙邊關係符合兩國人民與國際社會的期待。中方願與日方共同依循中日四個政治文件確立的原則，維護關係政治基礎，推進戰略互惠，打造契合新時代要求的中日關係。

▲習近平會見高市早苗，呼籲日本遵守重要共識。（圖／路透）



習近平強調，當前中日關係既有機遇亦面臨挑戰，期盼日本新內閣能建立正確認知，珍視前輩為雙邊友好所作的努力。他並提出五項建議：一是恪守重要共識，落實「以史為鑑、面向未來」等原則，維護中日關係根基；二是堅持合作共贏，在高端製造、綠色經濟、醫療養老與第三方市場等領域深化合作；三是促進民心相通，強化政府與地方交流；四是加強多邊協作，共同推動亞太穩定；五是妥善管控分歧，以大局為重、求同存異。

高市早苗回應表示，中國是日本重要鄰國，兩國對地區與世界和平繁榮均有重大責任。日方願持續與中方保持高層溝通與各層級交流，推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係，並重申在台灣問題上將堅持1972年《日中聯合聲明》立場。