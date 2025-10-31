日男親手將「雙胞胎弟」推入湖！　想同歸於盡卻獨活

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣濱松市驚傳一起悲劇事件，一名65歲男子涉嫌將自己的雙胞胎弟弟推入濱名湖中使其溺斃，事後遭警方以殺人嫌疑逮捕。警方初步研判，嫌犯疑似是要同歸於盡，但卻獨自活下來，目前仍在調查詳細事發經過以釐清案情。

根據《靜岡電視台》報導，被依殺人嫌疑逮捕的是住在濱松市中央區元魚町的65歲無業男子。當地警方指出，他30日下午1時半左右，疑似在中央區舞阪町的濱名湖邊，從背後推了雙胞胎弟弟一把，導致對方落水身亡。

男子隨後也跳入湖中，似乎意圖一同結束生命。不過，現場有目擊者發現異狀，立即報警，消防人員趕到後將男子救起。而弟弟雖被打撈上岸，但已經明顯沒有生命跡象。

警方調查發現，兩人長期共同居住在同一間公寓內。男子被逮後坦承犯行，是案發前兩人也並未發生爭執。警方初步懷疑，他是打算與弟弟一起自殺，但過程中發生意外，而警方接下來將持續釐清詳細經過與犯案動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995