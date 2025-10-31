中國留學生「在日本失聯」超20天　母崩潰喊話：不要放棄

▲中國留學生吳佳穎在日本失聯超20天。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國20歲留學生吳佳穎近日被通報在日本失聯。吳佳穎住在東京都練馬區，最後一次和家人聯繫是在10月6日晚，7日開始失去聯繫。據悉，吳佳穎本應在10月8日到學校報到，但她未出現。

據《羊城晚報》報導，根據警署調查，吳佳穎在7日曾出門和友人一起前往練馬區區役所（街道辦），出來和朋友分別後就失去了踪影，失聯時身穿黑色外衣。據悉，吳佳穎母親趕赴日本後於10月14日報警，並向中國駐日大使館求助，但目前仍未發現吳佳穎的行蹤。

日本「龍在日華人援助協會」會長劉勇29日晚間證實了尋人啟事內容的真實性。劉勇表示，這幾天自己和協會的志工投入了大量精力去尋找吳佳穎，「在池袋、新宿等地，志工連續多日搜尋至凌晨兩三點，只要有線索，我們馬上就會派人去尋找。有線索說在池袋看到一個人疑似吳佳穎，我們立刻派出了20多人在周邊搜索。」

劉勇表示，在吳佳穎居所發現了類似自我排除憂鬱症的紙條。最讓人擔心的是，她曾向朋友打聽如何前往青木原樹海（即日本知名「自殺森林」）。劉勇還表示，日本警方已經按照「失蹤人口」立案。

據悉，家屬呼籲各界提供自己女兒的線索，並對吳佳穎喊話，「媽媽求你，不要！千萬不要那樣做！無論發生什麼，都不要放棄自己，你不是一個人，我們都在等你，我在此，跪求每一位看到這篇文字的朋友，如果您在池袋、新宿、澀谷、上野或東京的任何地方，看見一個神情恍惚、面容清秀、像照片中這般的中國女孩，請您停下腳步，看她一眼、叫她一聲。」





● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995