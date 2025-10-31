APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

▲南韓「臉蛋天才」車銀優將擔任慶州APEC峰會晚宴主持。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

亞太經合會（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州正式開幕，晚間將舉行歡迎晚宴，由21個會員國領導人及國際機構、企業家與知名國內外人士約400人出席。正在服兵役的知名男星車銀優擔任晚宴主持，料理則由Netflix《黑白大廚》名廚愛德華李操刀，結合韓食與西方料理，展現南韓美食文化與亞太地區合作精神。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，APEC高峰會官方歡迎晚宴將由南韓總統李在明與夫人金惠景，宴請包括中國國家主席習近平、日本總理高市早苗、新加坡總理黃循財、馬來西亞首相安華等21個國家的領導人或代表，以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等國際機構與全球企業代表共約400人參加。

▲南韓「臉蛋天才」車銀優。（圖／VCG）

至於今年7月入伍的南韓知名演員兼偶像歌手車銀優，則擔任APEC官方晚宴的主持人。南韓國防部表示，他所屬的軍樂隊也將在現場演奏，協助文化表演的進行，而SM娛樂旗下男團NTC的泰容、在玹也在軍樂隊服役。南韓政府指出，選擇車銀優擔任主持，是考量其對K-POP與南韓流行文化的國際影響力，以及對全球觀眾的吸引力。

在晚宴料理部分，則由Netflix《黑白大廚》名廚愛德華李親自參與開發菜單，巧妙融合韓食與西方料理。前菜包含多樣蔬菜卷、黃瓜卷及豆芽捲，另有單果與松子醬調味的蟹肉沙拉。主菜則有使用慶州千年韓牛的韓式燉排骨、全羅南道莞島郡產鮑魚與小年糕搭配的菜餚，和利用當地食材製作的山野菜拌飯與慶州豆腐湯。

甜點則包括烤松子派、味噌焦糖韓式年糕和智異山菊花茶。餐桌還提供由南韓政府主辦「APEC建杯酒競賽」冠軍的虎柚生米酒作為乾杯酒，象徵韓國傳統飲食與創新的結合。

▲《黑白大廚》愛德華李操刀慶州APEC歡迎晚宴。（圖／記者林敬旻攝）

晚宴結束後，文化表演《蝴蝶，一同飛翔》將登場，以「過去–現在–未來」三幕呈現，從新羅歷史出發，經過現代K-文化，延伸至象徵AI與機器人技術的未來願景，傳達「在未知時代中創造永續未來」的訊息。參與演出的藝人包括歌手G-Dragon（權志龍）、舞者Honey J與伊正（Lee Jung），以及11歲小提琴家金妍雅（音譯）。

此外，晚宴「領袖休息室」還展示了新羅代表性文化遺產，如東宮與月池出土的花鳥紋金箔、龜井洞方形墳角柱及普門洞合葬墳金耳環，藉此向APEC領導人呈現古代新羅精湛的工藝技術與藝術價值。官方贈禮則選擇南韓傳統樂器「大笒」，象徵慶州作為「萬波息笛」傳說的發源地，寓意平安與和諧。

南韓總統辦公室表示，此次官方晚宴選擇在擁有千年歷史的古都慶州舉行，象徵南韓文化、科技與亞太合作精神的融合，並期待藉由美食與藝術呈現區域團結與合作的美好願景。