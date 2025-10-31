　
地方 地方焦點

桃園捷運多元支付不多元？　議員要求比照北捷「黑屏進站」

▲桃園捷運多元支付不多元？

▲桃園市議員黃敬平質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會31日進行桃園捷運公司工作報告，市議員黃敬平質詢指出，桃園捷運公司推動「多元支付」政策，強調民眾可使用多種電子支付工具進出閘門，但實際操作卻仍須民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App，並在App內開啟「嗶乘車」功能後方能感應進出，程序繁瑣，痛批此作法是「脫褲子放屁」。

黃敬平指出，目前桃捷所謂的多元支付系統僅支援具備NFC功能、Android 6.0以上版本的手機，蘋果iPhone用戶及其他非Android系統皆無法使用，與「多元」精神相去甚遠。桃捷應比照台北捷運「黑屏進站」機制，讓民眾可直接以手機內建的行動支付或交通卡感應搭車，而非強制下載特定App、增加使用門檻，徒增不便。

黃敬平強調，應持續優化多元支付服務，朝向「一機通用、多元支付、系統整合」的方向發展，讓乘客搭乘捷運更加便利、無縫接軌大台北運輸生活圈。

桃園捷運公司回應，將配合桃園捷運綠線整合作業，一併導入相同技術與系統，預計於115年底全面上線，屆時民眾可享有與北捷相同的便利體驗，不論手機系統皆可使用，也不再需要下載額外應用程式。

