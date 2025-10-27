　
社會 社會焦點 保障人權

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

中國製石材地磚明明已開始施工鋪設，桃捷工程局卻矢口否認。（讀者提供）

▲中國製石材地磚明明已開始施工鋪設，桃捷工程局卻矢口否認。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

目前正在興建中的桃園捷運綠線傳出工程弊案，本刊接獲吹哨者投訴，指桃園捷運工程局放任包商違法使用中國製石材、遭政府停權的台灣廠商地磚，除了品質不佳，甚至未按圖施工，導致行控中心漏水，非常離譜。

傳出弊案的是桃捷綠線GC03土木建築、GM01機電土木標，其中部分工程由「互助營造」得標，卻被踢爆違法使用中國「前程石業」的石材，但桃園捷運工程局審查後竟未發現，予以通過。

本刊取得上百頁完整送審資料，裡面清楚記載，鋪設站體地面的石材為中國「廈門前程石業有限公司」產品，甚至出現五星標誌。資料顯示，該案規定需採用深色花崗石（印度）及淺色花崗石（石材表面採用水沖面／燒面／亮面三種處理），但國內沒有這類石材，須從國外進口。

桃捷綠線部分車站鋪設的石材，為中國廠商「廈門前程石業」的產品。（讀者提供）

▲桃捷綠線部分車站鋪設的石材，為中國廠商「廈門前程石業」的產品。（讀者提供）

吹哨者A先生告訴本刊，廠商需從國外進口大塊荒石原石，來台後再由加工廠依所需尺寸切割，才能取得合格出廠及使用證明，但互助營造卻未按正規行事，而是從中國進口石材、直接鋪設，雖然省錢又省事，卻嚴重違反《政府採購法》不得使用中國產品的規定。

桃捷工程局違規使用遭政府列「拒絕往來廠商」的精工陶瓷公司地磚產品。

▲桃捷工程局違規使用遭政府列「拒絕往來廠商」的精工陶瓷公司地磚產品。

此外，互助營造還違規使用遭行政院公共工程委員會公告停權3年的「精工陶瓷」的石英地磚。本刊調查，精工陶瓷因替其他業者「洗產地」，遭公共工程委員會裁罰，從2024年4月23日起，至2027年4月22日止停權，這段期間內，政府各項重大工程均不得使用該公司產品。

桃捷工程局局長劉慶豐（圖）遭控為了趕工，不顧品質。（翻攝桃園市政府捷運工程局官網）

▲桃捷工程局局長劉慶豐（圖）遭控為了趕工，不顧品質。（翻攝桃園市政府捷運工程局官網）

本刊取得該標案2024年6月26日的送審資料，當時精工陶瓷已經停權在案，依規定，送審廠商遭到公告停權，表示違法情節重大，主辦單位就應立即停止使用，桃園捷運工程局卻不顧法律規定，以「趕工」為由，同意包商繼續施作，十分誇張。


10/25 全台詐欺最新數據

鏡週刊桃園捷運

