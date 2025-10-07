　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

▲黃敬平談鄭麗文遭黨內攻擊爆氣拍桌。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▲黃敬平談鄭麗文遭黨內攻擊爆氣拍桌。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，民調領先的候選人鄭麗文卻被傳出昔日任不分區立委時，應繳公職責任額供黨務使用，卻拖延不繳近日才繳清。對此，前中常委、桃園市議員黃敬平6日表示，自己認為是醞、套、殺針對鄭麗文，聽說國慶前還有2波不利的黑資料要丟出來。他也氣到拍桌指出，公職責任額這個只有黨中央、黨團有的資料，竟然流出來被某些特定陣營製成梗圖攻擊，黨內互打行嗎？讓人家瞧不起國民黨，爛！希望不要用這種方式互相攻擊，讓大家看笑話。

黃敬平於節目《大新聞大爆卦》表示，這2天很多朋友與黨員全部一面倒在罵羅智強與郝龍斌，自己很尷尬只能緩頰「他們希望把救災放在第一位」，但這時候就會被扭曲了。

黃敬平表示，現在這樣是有計畫的，自己認為是醞、套、殺，而且是針對民調領先的鄭麗文，先是醞釀一種救災為重的氛圍，再去套住誰沒跳進來就去檢視誰，民調領先群的3人只要有人不跳進來就被設陷阱看有沒有回應，接下來就是接二連三的砍向民調領先群。

黃敬平直言，很遺憾看到國民黨一個好好的黨主席選舉不能乾乾淨淨、清清白白，攻擊任何1位候選人都非常非常不妥當，羅智強的聲明發了就算了，可是後續點名鄭麗文為何不回應，會讓大家覺得羅智強挾黨團以自重。

黃敬平指出，這種氛圍醞釀下去，自己聽說週二、週三還有針對鄭麗文不利的黑資料要丟出來，在國慶日前還有2波的計畫，自己看到就是一連串對鄭麗文刀刀見骨的砍殺。

黃敬平提到，第1波攻擊在前幾天已經丟出來了，指控鄭麗文過去19個月的公職人員分攤金，也就是募款責任額沒有繳，但鄭麗文說明她有繳，而且是繳給黨團，當時的書記長李德維都可以證明，時任主席江啟臣也特別同意，只是當時規定江規朱不隨。

黃敬平說，但現在是朱立倫當黨主席，所以鄭麗文要選黨主席，國民黨中央就說「這個規定你還是要遵守」，鄭麗文過去已經花了那麼多錢繳給國民黨立法院黨團，現在又要再補繳一次給黨中央，最後為了符合參選資格只能鼻子摸一摸再繳一次。

黃敬平說，這樣的規定，大家就瞭解了吧，這個內幕除了立法院黨團知道，還有誰知道？就是國民黨中央的行管會，但資料怎麼會流出來？自己做過中央委員、中常委，知道這個流程也募款過，中常委一年50萬，自己當年還是第一個繳的，要不要自己點名有多少有錢的中常委沒繳、多少中央委員沒繳、有多少立法委員沒繳？

黃敬平強調，現在有人要用這種制度去設計構陷鄭麗文的話，大可不必，怎麼會在這個敏感的節骨眼，這個只有黨中央有的資料、立法院黨團有的資料，竟然流出來被某些特定陣營製成梗圖，開始在網路群組去攻擊鄭麗文。

黃敬平氣到拍桌批評，自己在群組看到這樣的攻擊，直接嗆聲「不要拿這種事情，學民進黨那一套，在LINE的群組去攻擊自己黨內的候選人」，不管攻擊郝龍斌、攻擊羅智強、攻擊鄭麗文或者是攻擊任何一位都一樣。

黃敬平直言，黨內互打行嗎？你內鬥內行，國民黨學不會這一套啊？讓人家瞧不起國民黨，爛！國民黨的黨主席候選人各個陣營為什麼要這樣搞呢？鄭麗文有口出惡言一句嗎？希望從此刻開始，不要用這種方式互相攻擊，讓大家看笑話，挺過大罷免的立委又怎樣？乾脆被罷免掉算了，黨內不要互打好不好。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

遭無票男推落鐵軌險遭輾　台鐵站務員骨折今手術治療

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

更多熱門

相關新聞

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

民眾黨主席黃國昌日前遭爆「養狗仔跟監政治人物」，《鏡週刊》今（7日）再爆出，該集團透過《中央社》前記者謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理兜售跟監照片，每案收費2至4萬元不等。對此，律師黃帝穎點出3大法律問題，第一「狗仔資金來源」、「謝幸恩兜售跟監照片符合背信罪要件」、「王鴻薇是否共犯違反個資法」，他直言，王鴻薇聲援黃國昌狗仔案已顯是非不分，黃國昌也一再迴避養狗仔資金來源，凸顯心虛見不得光。

國民黨主席須符合四大條件！　劉兆玄喊：俠骨初心我支持羅智強

國民黨主席須符合四大條件！　劉兆玄喊：俠骨初心我支持羅智強

才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

侯友宜挺郝龍斌　「國民黨需要務實的黨主席」

侯友宜挺郝龍斌　「國民黨需要務實的黨主席」

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

關鍵字：

黨主席鄭麗文國民黨黃敬平羅智強郝龍斌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面