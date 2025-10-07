談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

▲黃敬平談鄭麗文遭黨內攻擊爆氣拍桌。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，民調領先的候選人鄭麗文卻被傳出昔日任不分區立委時，應繳公職責任額供黨務使用，卻拖延不繳近日才繳清。對此，前中常委、桃園市議員黃敬平6日表示，自己認為是醞、套、殺針對鄭麗文，聽說國慶前還有2波不利的黑資料要丟出來。他也氣到拍桌指出，公職責任額這個只有黨中央、黨團有的資料，竟然流出來被某些特定陣營製成梗圖攻擊，黨內互打行嗎？讓人家瞧不起國民黨，爛！希望不要用這種方式互相攻擊，讓大家看笑話。

黃敬平於節目《大新聞大爆卦》表示，這2天很多朋友與黨員全部一面倒在罵羅智強與郝龍斌，自己很尷尬只能緩頰「他們希望把救災放在第一位」，但這時候就會被扭曲了。

黃敬平表示，現在這樣是有計畫的，自己認為是醞、套、殺，而且是針對民調領先的鄭麗文，先是醞釀一種救災為重的氛圍，再去套住誰沒跳進來就去檢視誰，民調領先群的3人只要有人不跳進來就被設陷阱看有沒有回應，接下來就是接二連三的砍向民調領先群。

黃敬平直言，很遺憾看到國民黨一個好好的黨主席選舉不能乾乾淨淨、清清白白，攻擊任何1位候選人都非常非常不妥當，羅智強的聲明發了就算了，可是後續點名鄭麗文為何不回應，會讓大家覺得羅智強挾黨團以自重。

黃敬平指出，這種氛圍醞釀下去，自己聽說週二、週三還有針對鄭麗文不利的黑資料要丟出來，在國慶日前還有2波的計畫，自己看到就是一連串對鄭麗文刀刀見骨的砍殺。

黃敬平提到，第1波攻擊在前幾天已經丟出來了，指控鄭麗文過去19個月的公職人員分攤金，也就是募款責任額沒有繳，但鄭麗文說明她有繳，而且是繳給黨團，當時的書記長李德維都可以證明，時任主席江啟臣也特別同意，只是當時規定江規朱不隨。

黃敬平說，但現在是朱立倫當黨主席，所以鄭麗文要選黨主席，國民黨中央就說「這個規定你還是要遵守」，鄭麗文過去已經花了那麼多錢繳給國民黨立法院黨團，現在又要再補繳一次給黨中央，最後為了符合參選資格只能鼻子摸一摸再繳一次。

黃敬平說，這樣的規定，大家就瞭解了吧，這個內幕除了立法院黨團知道，還有誰知道？就是國民黨中央的行管會，但資料怎麼會流出來？自己做過中央委員、中常委，知道這個流程也募款過，中常委一年50萬，自己當年還是第一個繳的，要不要自己點名有多少有錢的中常委沒繳、多少中央委員沒繳、有多少立法委員沒繳？

黃敬平強調，現在有人要用這種制度去設計構陷鄭麗文的話，大可不必，怎麼會在這個敏感的節骨眼，這個只有黨中央有的資料、立法院黨團有的資料，竟然流出來被某些特定陣營製成梗圖，開始在網路群組去攻擊鄭麗文。

黃敬平氣到拍桌批評，自己在群組看到這樣的攻擊，直接嗆聲「不要拿這種事情，學民進黨那一套，在LINE的群組去攻擊自己黨內的候選人」，不管攻擊郝龍斌、攻擊羅智強、攻擊鄭麗文或者是攻擊任何一位都一樣。

黃敬平直言，黨內互打行嗎？你內鬥內行，國民黨學不會這一套啊？讓人家瞧不起國民黨，爛！國民黨的黨主席候選人各個陣營為什麼要這樣搞呢？鄭麗文有口出惡言一句嗎？希望從此刻開始，不要用這種方式互相攻擊，讓大家看笑話，挺過大罷免的立委又怎樣？乾脆被罷免掉算了，黨內不要互打好不好。