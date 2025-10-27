超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

▲桃園捷運每天約有12萬人次搭乘，重要性越來越高。（翻攝桃園事臉書粉專）



圖文／鏡週刊

興建中的桃園捷運綠線部分車站，爆發違法使用中國公司石材及被停權的台灣廠商地磚等弊端，傳出弊案的是桃捷綠線GC03土木建築、GM01機電土木標，其中部分工程由「互助營造」得標，卻被踢爆違法使用中國「前程石業」的石材，但桃園捷運工程局審查後竟未發現，予以通過。

本刊取得上百頁完整送審資料，裡面清楚記載，鋪設站體地面的石材為中國「廈門前程石業有限公司」產品，甚至出現五星標誌。吹哨者告訴本刊，廠商需從國外進口大塊荒石原石，來台後再由加工廠依所需尺寸切割，才能取得合格出廠及使用證明，但互助營造卻未按正規行事，而是從中國進口石材、直接鋪設，雖然省錢又省事，卻嚴重違反《政府採購法》不得使用中國產品的規定。

▲中國製石材地磚明明已開始施工鋪設，桃捷工程局卻矢口否認。（讀者提供）

互助營造還違規使用遭行政院公共工程委員會公告停權3年的「精工陶瓷」的石英地磚。本刊調查，精工陶瓷因替其他業者「洗產地」，遭公共工程委員會裁罰，從2024年4月23日起，至2027年4月22日止停權，這段期間內，政府各項重大工程均不得使用該公司產品。

▲桃捷綠線部分車站鋪設的石材，為中國廠商「廈門前程石業」的產品。（讀者提供）

本刊取得該標案2024年6月26日的送審資料，當時精工陶瓷已經停權在案，依規定，送審廠商遭到公告停權，表示違法情節重大，主辦單位就應立即停止使用，桃園捷運工程局卻不顧法律規定，以「趕工」為由，同意包商繼續施作，十分誇張。

此外，桃捷工程局為了提前通車，在設計圖未完成的狀態下，縱容包商搶先施工，導致品質不佳，甚至出現站體積水、儀控設備受潮等問題。更扯的是，本刊接獲爆料，向桃捷工程局查證，接到「已更換廠商」的回覆，但該局出示的公文格式不完整，吹哨者翻閱原始資料，發現廠商根本沒變，疑似為了應付媒體而造假。

▲站體積水連日豪雨，桃捷綠線部分站體出現積水，儀控螢幕也因此受潮。（讀者提供）

本刊列出7大疑點，向桃園捷運工程局查證，該局以書面回覆表示，互助營造得知石材使用中國製產品後，已經於今年6月更換為台灣廠商「金必達」的產品，還附上證明。

▲桃捷工程局局長劉慶豐（圖）遭控為了趕工，不顧品質。（翻攝桃園市政府捷運工程局官網）

至於使用停權公司的地磚，桃捷工程局表示，他們是根據法律事務所給予的意見書，決定讓廠商繼續施工；土壤回填改良預算有經過廉政平台會議通過，程序完備；赴歐洲考察，與西門子公司當面溝通，對方願配合提前通車；行控中心及部分站體漏水，是因為屋頂仍在施工中，防水層、隔熱板、混凝土墊層尚未完工。



更多鏡週刊報導

桃捷工程大弊端1／違法使用中國建材、採購停權廠商產品 桃捷工程局全買單

桃捷工程大弊端2／邊設計邊施工！儀控設備遭雨淋 桃捷恐成豆腐渣工程