生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

記者柯振中／綜合報導

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，據當地醫院報告死因為心臟病，引起外界討論。對此，好友兼經紀人Chris發聲反擊，外界傳出的「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」均是酸民惡意臆測，根據警方初步報告，並未提及「雲頂」地點，以及死因與藥物濫用有關。

據了解，謝侑芯在馬來西亞工作拍攝期間猝逝，當地醫院報告表示，死因是心臟病發作，令家屬感到無法接受。目前後事正由家屬處理當中。

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

針對網路上的不實傳聞，好友兼經紀人Chris透過限動反擊，所謂的「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等消息全是子虛烏有，屬於酸民的惡意臆測。目前警方的調查報告中，並未提及「雲頂」地點，也未指出死因與藥物濫用有關。

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

對於這些散播謠言、誹謗與侮辱的行為，Chris表示，家屬已聘請法律顧問處理。至於為何未公開更多細節，Chris說明，是出於尊重家屬隱私，也希望等待警方的完整調查結果出爐，「家屬不希望有人被誤會，更不願看見網路輿論造成任何人的困擾或二次傷害。」

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊
全台2地周末「下探17度」！
快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中
快訊／范姜彥豐二度聲明！握鐵證怒轟王子
王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯
超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

「護理系女神」謝侑芯30日傳出在馬來西亞離世消息，震驚各界。她的好友兼經紀人Chris最初透露死因是「突如其來的健康意外」，而經紀人31日也給出最新回應，指馬來西亞報告稱心臟病發作。

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

川普亞洲5天簽遍三國　逼出逾9千億美元投資

川普亞洲5天簽遍三國　逼出逾9千億美元投資

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

猝逝網紅護理女神謝侑芯馬來西亞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

