謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

▲謝侑芯猝逝被指「嗑藥」、「當伴遊」。（圖／翻攝IG／謝侑芯）



記者柯振中／綜合報導

31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，據當地醫院報告死因為心臟病，引起外界討論。對此，好友兼經紀人Chris發聲反擊，外界傳出的「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」均是酸民惡意臆測，根據警方初步報告，並未提及「雲頂」地點，以及死因與藥物濫用有關。

據了解，謝侑芯在馬來西亞工作拍攝期間猝逝，當地醫院報告表示，死因是心臟病發作，令家屬感到無法接受。目前後事正由家屬處理當中。

針對網路上的不實傳聞，好友兼經紀人Chris透過限動反擊，所謂的「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等消息全是子虛烏有，屬於酸民的惡意臆測。目前警方的調查報告中，並未提及「雲頂」地點，也未指出死因與藥物濫用有關。

對於這些散播謠言、誹謗與侮辱的行為，Chris表示，家屬已聘請法律顧問處理。至於為何未公開更多細節，Chris說明，是出於尊重家屬隱私，也希望等待警方的完整調查結果出爐，「家屬不希望有人被誤會，更不願看見網路輿論造成任何人的困擾或二次傷害。」

