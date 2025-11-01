網紅鳳梨駕車被連開12槍！　出錢還提供槍...藏鏡人「阿勇」曝光

▲網紅鳳梨遭槍擊，多嫌在逃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者郭玗潔／嘉義報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前和妻子去吃知名迴轉壽司，開車行經嘉義市博愛路時，遭謝姓槍手持槍連開12槍，所幸他與妻子都沒有受傷。案發後謝男仍在逃，嘉義地檢署調查後，依殺人未遂、非法持槍、恐嚇危害安全及藏匿人犯等罪，對接應謝男的林姓、張姓男子提起公訴，現在檢警又查出幕後主謀是「阿勇」及其小弟「小黑」，將對2人發布通緝。

據了解，槍手謝男與陳男、「阿勇」合謀，由謝男在7月15日晚間6時許，騎機車尾隨在鳳梨車後，趁鳳梨停車在博愛路二段等紅燈時，持槍朝車門連射12槍，隨即逃離現場。

謝逃跑後棄車，改搭計程車到高雄，再由林姓男子接應，林讓謝更換使用境外黑莓卡的手機後，並接獲某人指令交付現金給謝作為逃亡資金，再載他到台南市某宮路口，由另名張姓男子接手。

張男將謝藏匿在陳男位於台南的居所，之後張男又將謝載到某工廠藏匿，7月17日晚間9點多，謝男被載離工廠後就失去蹤跡，目前仍在通緝中。

檢警查出，「阿勇」是全案幕後主謀，指使小弟「小黑」提供槍手逃亡資金和手機，並提供槍手藏匿點，警方掌握兩人身分，將發布通緝。目前涉嫌槍擊案的主謀謝、陳、「阿勇」，及小弟「小黑」4人都仍在逃。