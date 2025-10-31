百里侯決勝日在這天　中選會：明年11月28日舉行地方投票

▲根據中選會規劃，排定明年11月28日舉行地方投票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會委員會議今討論通過115年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表。根據規劃，明年8月31日至9月4日受理候選人登記申請；10月23日候選人抽籤決定號次；11月12日公告直轄市長選舉候選人名單，11月18日到27日辦理公辦政見發表會；11月28日星期六舉行投票、開票作業。

中選會表示，「115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：

（一）115年8月20日 發布選舉公告

（二）115年8月27日 公告候選人登記日期及必備事項

（三）115年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請

（四）115年9月4日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止

（五）115年10月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤

（六）115年10月23日 候選人抽籤決定號次

（七）115年11月8日 選舉人名冊編造完成

（八）115年11月12日 公告直轄市長選舉候選人名單

（九）115年11月13日至11月27日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會

（十）115年11月17日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單

（十一）115年11月18日至11月27日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會

（十二）115年11月24日前 公告選舉人人數

（十三）115年11月28日 投票、開票

（十四）115年12月4日前 審定當選人名單

（十五）115年12月4日 公告當選人名單

（十六）115年12月18日前 發給當選證書

（十七）116年1月3日前 通知候選人領取補貼之競選費用

中選會並指出，115年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。