花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞」

民眾黨立委麥玉珍今（8日）在內政委員會質詢中選會主委李進勇時，質疑為何沒有先安排關於花蓮光復鄉災情的專題報告，並說，2個星期了，「不知道你們有沒有到現場？」堰塞湖的紅色警戒還沒解除，還有很多問題讓大家感到「霧煞煞」。

立法院內政委員會今（8日）邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況，並備質詢。民眾黨立委麥玉珍質詢時先對議程沒有先排關於花蓮光復鄉災情的專題報告，感到遺憾。她指出，2個星期了，「不知道你們有沒有到現場？」災區還有很多地方需要救援，當地災民需求還是一團亂，堰塞湖的紅色警戒還沒解除，還有很多問題讓大家感到「霧煞煞」。

麥玉珍表示，做為中央災害應變中心總指揮官的內政部，是受內政委員會監督的主要單位，卻沒有看到議程安排內政部業務報告，反而是優先排了中選會，難道選務比救災重要嗎？

麥玉珍還說，內政部長劉世芳還在那邊「呵呵呵」，是魔笑還是苦笑？還是人民更苦。今天找李進勇來也不知道什麼原因，還是罷免後檢討？

此番言論似乎讓李進勇有些傻眼，他表示，「委員剛剛所做這的些論述，我覺得還有許多許多的盲點」。

而質詢結束後，召委王美惠也私下找麥玉珍談話，麥玉珍則透過新聞稿表示，「我們都能體諒救災相關部會的辛勞，也知道開一次會需要很多人來出席，但！不要忘了，內政部長現在人在財政委員會開會」。

麥玉珍認為，為了爭取預算，很重要，「我們尊重也支持」；但衛環委員會懇切了解救災進度、後續工作排了「災後復原重建及清理因應作為」專題報告，內政部本部卻連一個主官都沒到，而主監督內政的委員會還以選務優先，還是非常令人感到遺憾。