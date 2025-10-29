行政院發函徵詢推薦中選會委員　民眾黨上網徵才：一起貢獻所長

▲中選會有6名委員任期將在11月到期。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會有6位委員將於11月3日卸任，但行政院的提名名單至今難產，民眾黨今（29日）在臉書發表徵才文，「你認為台灣選制需要改革嗎？你是否也想扭轉政黨色彩濃厚的中選會，朝向真正的專業獨立？民眾黨為國向社會廣徵人才，歡迎具有法政、選務相關專業的朋友，捲起袖子為台灣民眾貢獻所長」。

民眾黨指出，2026地方選舉在即，但有6位中選會委員將於11月3日卸任，行政院本應在8月提名，眼看都過期3個月了，名單還是難產。下個月開始，只剩4位委員的中選會將無法正式開會，恐怕影響明年選務工作。

民眾黨指出，行政院為解決燃眉之急，在本週致電黃國昌主席，向本黨徵詢名單，並在28日正式將徵詢函文寄至台灣民眾黨團，請黨團協助推薦人選。

民眾黨指出，中選會主要任務為辦理、督導及綜合規劃各種公職人員選舉、罷免與公民投票等工作，委員會設置委員9到11人，除主委與副主委外，均為無給職，4年一任。

民眾黨說，中選會委員需具有法政相關學識與選務相關經驗，由行政院院長提名經立法院同意後任命。中選會委員應超然獨立行使職權，不能選擇性辦事，甚至恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案；更應思考如何提升、精進選務工作，而非對評論開票疏失的人民提告加重誹謗，或使台灣選務落後於世界潮流，對不在籍投票 處處掣肘。

民眾黨表示，這一次，透過向社會廣邀人才，一起推動中選會的中立與專業，也更進一步推動台灣選制的現代化改革。如果您是法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，可秉持客觀原則行使職權、又有改革理念，歡迎來信自薦，或許下一位中選會委員，就決定是你。