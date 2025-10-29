　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遲未提中選會委員新人選　阮昭雄：盼提出大家都能接受的名單

▲▼僑委會政務副委員長阮昭雄出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副秘書長阮昭雄。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院副秘書長阮昭雄接受Yahoo《齊有此理》節目專訪今（29日）播出。針對中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出；民眾黨更爆料，行政院來函徵詢推薦人選。對此，阮說，希望提出大家都能接受的名單，不要讓立法院跟整個社會覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

阮昭雄此次重返政院出任副秘書長，被賦予兩院朝野溝通的任務。他坦言，很多是結構性的問題，不是他能打破的，但很多在野黨委員過去也有些是老同事，在互動上應該還好。

主持人王時齊問，但互動歸互動，投票時仍歸隊？阮昭雄說，還是要符合各自的利益，行政院有行政院的立場，表述完後他們能接受當然很謝謝，如果不能接受就繼續加強溝通，這都需要有不同想像跟特殊作法來做。

阮昭雄舉例，最近有幾個人事案，包括NCC、中選會，未來中選會人員的提名怎麼進行，這件事很重要。卓院長也在思考，中選會有幾個委員的提名，縱使在目前的規劃時程是慢了，但能不能提出一個大家都能接受的名單，不要讓整個立法院跟社會上覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

阮昭雄提到，過去也有幾個成功案例，比如考試委員，當然可能考委的政治性沒那麼大。至於中選會、NCC、大法官等政治性高的，還是要跟社會對話。

阮昭雄指出，明年要面臨選舉了，各黨其實有不同盤算，是不是要一直秉持焦土政策？縣市長選舉一定要過半的，不是像議員拿個10%就可以當選，所以立場是不是會因此轉換？這可以期待。

阮昭雄說，加上在野黨，當然民眾黨新任主席早就就任了，國民黨主席新任主席剛上任，是不是有新的氣氛不敢過於樂觀，但至少結構上是不是有一點改變的可能性？這樣政務才會好做。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！　陷經濟危機
獨／佛門勝地命案！　法師認罪：很後悔
范姜彥豐一家還跟「王子幫」一起跨年！　痛訴：我成小丑
藝人湧IG挺范姜彥豐！　成語蕎爆：之前就聽說女方出軌
范姜彥豐一再求和！粿粿「我們過去太常黏一起了」　直接不回家
粿粿、王子美國出遊照曝！范姜彥豐：回來態度大轉變
范姜彥豐怒轟王子：破壞我的家庭！「至今還跟粿粿密切聯繫」
遭點名偷吃粿粿！王子2個月前避談話題「全程臭臉」惹疑

中選會阮昭雄行政院

