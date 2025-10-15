越籍男開無牌休旅上路拒檢狂衝　龜山警開2槍..他撞電桿落網

記者沈繼昌／桃園報導

來台依親的越南籍男子今（15）日駕駛未掛車牌休旅車上路，行經龜山萬壽路被龜山警方示意停車受檢，但該車拒警攔查高速逃逸，過程中逆向且衝撞警方危險駕駛，員警連開2槍制止，最後休旅車自撞電桿被警車趕上，員警破窗制服黎姓男子到案，員警驗出其尿意有毒品反應，偵訊後依公共危險、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警方今天攔查一輛未掛車牌休旅車，但該車拒檢逃逸，員警連開2槍制止。（圖／龜山警方提供）

▲拒檢逃逸的休旅車自撞電桿後，被員警破窗制伏逮捕。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，大林派出所員警今天下午在龜山區萬壽路巡邏時，發現一輛黑色休旅車未掛車牌上路，員警市警該車停車受檢，但該車拒檢且高速逃逸，員警立即通報線上警網圍捕。

▲拒檢逃逸的休旅車自撞電桿被警方拘捕，警方在休旅車上蒐證。（圖／龜山警方提供）

該輛休旅車沿萬壽路逃竄，沿途逆向且危險駕駛，巡邏車追捕過程遭其衝撞，員警為避免傷及無辜路人，一度對其輪胎連開2槍欲制止逃逸，但休旅車依然趁隙脫逃，後逃逸至桃園區林森路時失控自撞電桿，員警立即下車破窗將27歲越南籍黎姓男子制伏出車外逮捕，員警拘捕過程中被玻璃割傷，所幸僅皮肉傷並無大礙。

▲拒檢逃逸的越南籍男子遭警方拘捕後被員警帶回警局偵訊。（圖／龜山警方提供）

警方將黎姓男子帶回警局偵詢並採取尿檢檢驗，經測出有毒品反應，警方偵詢後依公共危險、毒品與妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。