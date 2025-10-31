　
國際

日本飯店公布「最少人」用備品！　網笑：真的沒用過

▲▼飯店最少用物品排行榜。（圖／翻攝自TiKTok）

▲日本飯店公布最少用物品排行榜。（圖／翻攝自TiKTok）

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪市中央區的Hotel B Suites近日在官方TikTok帳號上發布一支「飯店最少用物品排行榜」影片，揭露幾項住客在住宿時「幾乎不會用到」的房內備品，引發網友熱烈討論。有趣的是，許多留言直呼「真的從來沒用過」，也有人笑稱「這支影片意外說中我的習慣」。

影片中，飯店員工依序介紹幾樣意外冷門的備品，包括「鞋拔」、「西裝刷」、「保險箱」以及「付費VOD隨選影片」等。員工指出，雖然這些物品在每間客房都能看到，但實際上使用率極低。甚至有客人會自帶睡衣或拖鞋入住，導致飯店提供的房內衣物也常被冷落。

影片曝光後立刻在社群上掀起話題，網友紛紛留言表示：「確實不會用鞋拔子」、「我倒是很愛穿飯店的睡衣」、「有沒有人一到飯店就立刻打開YouTube看的人？」。

也有網友跳出來替保險箱平反，表示「我在選海外飯店時一定會挑有保險箱的」，還有自稱飯店員工的留言回覆：「其實保險箱還是有人在用的喔！」甚至有人疑惑：「保險箱設定密碼後，要怎麼恢復原狀啊？」

整支影片話題十足，不少人直呼「沒想到這些備品這麼冷門」，也讓人重新審視自己入住飯店時，究竟哪些物品會被用到、哪些只是「存在感極低」的裝飾。

@b_suites.official ホテルあるある逆ランキング #hotelbsuites #難波 ♬ オリジナル楽曲 - HOTEL B Suites／ホテルビースイーツ
