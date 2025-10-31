北海道「400kg巨熊」出沒！肥到塞不進捕獸籠　恐怖監視器畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本熊襲事件頻傳，2025年累計死亡人數已經來到12人，是過往最高紀錄2023年6人的2倍，顯示野熊攻擊人類的問題越發嚴峻。北海道苫前町就有監視器拍到重達400公斤超級巨熊出沒，肥碩身軀完全塞不進捕獸籠，而牠在陷阱周圍徘徊卻不上當，也讓當局不敢大意。

北海道苫前町獵友會指出，該地區至少還有5頭同等重量的巨熊出沒，加上日本今年熊害事件激增、部分地方政府已請求自衛隊支援，讓這起「巨熊現身」事件格外引人關注。

由於山上橡果歉收，導致熊隻缺乏食物，無法冬眠，甚至為了覓食持續往人類所在區域移動，使得今年熊襲事件日益嚴重，死亡人數更創下新高。為此，苫前町獵友會加強巡邏，期間已捕殺6頭棕熊，創下歷史新高紀錄。

苫前町獵友會10月在國道附近設置的2個箱型捕獸籠已捕獲3頭熊，體重皆介於150至300公斤之間。

苫前町獵友會會長林豐行表示，他們設置在國道附近樹林的監視器，9月底拍攝到1頭超大型棕熊的驚人畫面。他說，「你可以看到牠走路時腹部脂肪一直晃動，體型實在太龐大了。」林豐行指出，這頭巨熊相當機靈，明知捕獸籠是陷阱卻不輕易靠近，肥厚的臀圍明顯超過捕獸籠出入口尺寸，目測體重高達400公斤。

林豐行在29日警戒巡邏時發現新的熊蹤。他直言，「從熊足跡來看，這頭熊體重至少200公斤以上。」

苫前町自古被稱為「熊之町」，當地鄉土資料館收藏眾多獵人捕殺的棕熊標本，其中最大的一頭是1980年被捕殺、重達500公斤的棕熊，正是由林豐行與其他獵人共同捐贈。然而目前苫前町獵友會僅剩9名成員，大多是農民身分，農忙時期難以抽身執行獵熊任務，人力嚴重不足。