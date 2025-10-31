調查官淪詐團取簿手正面曝！賺4900喊：貼補家用...遭停職當客服

記者許權毅／台中報導

高雄市調查處調查官劉晉廷去年擔任詐團「取簿手」賺得4900元，其中一名被害人就被騙了160多萬。劉今日開庭時說，事發前一晚在臉書社團找到該份工作，隔日就犯案，但劉身為調查官，月入8萬，連法官也難以理解追問「沒辦過詐欺嗎？」劉說自己是緝毒組，沒辦過詐欺，因遭調查局1次記2大過免職，目前擔任行政客服人員。

▲調查官劉晉廷竟擔任詐團取簿手，遭中檢起訴，今日開庭。（圖／記者許權毅攝）



檢警調查，劉在臉書社團「大台中打工」看到求職訊息，進而加入Telegram群組，聽從「Elisha快遞」指示，於去年7月14日前往台中市西屯區某超商，領取裝有被當作人頭帳戶的帳本、信用卡包裹，再至空軍一號貨運站將包裹轉寄到台南仁德貨運站，因被害人察覺受騙，報警後案情才曝光。

劉偵訊時坦承有提領、轉寄包裹，但否認從事詐欺，辯稱是對方以「1單數千元」代價請他寄送文件，當時為添補家用才接案，不知這是違法。他從事調查官，1個月薪水約8萬元，不會為了1500元讓自己陷於被追訴的風險；他在警方通知筆錄時，有傳訊息問對方包裹內容物，對方稱是單純的客戶資料。

檢方查出，劉曾擔任港警隊員，任職於法務部調查局調查官，常有跟監、蒐證的工作，知悉Telegram會被使用在販毒等犯罪聯繫之用途，且一般外送員每單報酬為6、70元，本案單趟報酬分別為1500、1500及另外給付的運費1900元，報酬明顯超額，與常情不符。

檢方認為，劉從事調查員的經歷，對於犯罪應比一般民眾有更深的理解及警覺，且警政署、調查局時常宣導勿輕易代領包裹，而本案的包裹既然能從超商領取，為何又要多一步驟轉交給其他貨運站轉寄，徒增成本，明顯可預見包裹內容涉及不法，不採信劉的辯詞，依詐欺、洗錢罪嫌起訴劉。

▲劉晉廷身為執法人員，卻為了4900元酬勞犯案，令人難以理解。（圖／記者許權毅攝）



38歲的劉晉廷今日開庭時，答辯方向認罪。法官劉佳紋問劉，是何時開始找這份工作？當時職業又是什麼？劉晉廷稱是在案發前一晚尋找，「Elisha」指示前往超商領包裹，再透過空軍一號將包裹送至仁德，2只包裹賺得3千元，又有雜費共領得4900元。劉還說，從2023年開始當調查官，現在因為被停職，現在在大型集團內擔任行政客服人員。

本案爭點係，劉是成立幫助詐欺或是共同犯詐欺？主觀上有認識或客觀上為3人以上詐欺取財？是否符合洗錢防制法第23條減刑等。

劉開完庭後，離開地院，被媒體追問「身為調查官，怎麼會相信這種事？你說沒有辦過詐欺？」劉不發一語，快步離開。