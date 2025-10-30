　
    • 　
>
社會焦點

桃園垃圾車與機車碰撞　女騎士遭輾卡車輪下命危

▲桃園市新屋區中山東路今天傍晚發生清潔車與機車碰撞事故，造成羅姓女騎士受困清潔車輪下，消防人員據報到場搶救時已OHCA，目前仍有生命危險。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市新屋區中山東路今天傍晚發生清潔車與機車碰撞事故，造成羅姓女騎士受困清潔車輪下。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局一輛清潔車今（30）日傍晚在新屋區中山東路一段沿街清運垃圾右轉時，不慎與一輛機車發生碰撞，造成羅姓女騎士卡在清潔車車底，當場意識模糊，消防局警消據報到場時，女騎士已意識模糊呈現OHCA狀態，緊急包紮後右大腿骨折呈現昏迷狀態，經送醫後轉送林口長庚醫院加護病房急救，目前仍有生命危險，警方初步調查疑似清潔車內輪差造成視線死角釀禍，至於真正肇事原因仍在調查中。

桃園市消防局指出，今天下午5時30分許，桃園市環保局一輛清潔車沿著新屋區中山東路一段清運垃圾，48歲朱姓駕駛執行清運勤務，行經中山東路一段156巷右轉時，不慎與同向騎乘機車之57歲羅姓女騎士發生碰撞事故，導致女騎士卡在清潔車右後輪下。

▲桃園市消防人員到場搶救卡在輪下的羅姓女騎士，轉送聯新國際醫院急救，目前仍有生命危險。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市消防人員到場搶救卡在輪下的羅姓女騎士，轉送聯新國際醫院急救，目前仍有生命危險。（圖／桃園市消防局提供）

新屋消防分隊據報後到場協助羅姓女騎士脫困，但羅女已呈現OHCA且意識模糊，生命徵象不穩，警消為羅姓女騎士緊急包紮止血，但右小腿受有撕裂傷及右大腿骨折等傷勢，隨即送往聯新國際醫院急救，後來再轉送林口長庚醫院加護病房急救，初步已恢復意識但仍有生命危險。

楊梅警方初步調查，可能是清潔車轉彎時有內輪差與視線死角釀禍，但真正肇事原因仍待調查釐清；桃園市環境管理處表示，事故當下同仁立即撥打電話報警並呼叫救護車協助，環管處立即調派其他輛垃圾車接續勤務，並於第一時間前往聯新國際醫院探視，後續將持續關心羅女傷勢，給予必要之協助。

桃園市環保局垃圾車桃園車禍

