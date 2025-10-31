聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

▲洪姓男子涉嫌拿滅火器暴打前妻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區29日發生一起驚悚家庭暴力事件！一名59歲洪姓男子與54歲前妻黃女，因工作瑣事爆口角，黃女跑到派出所聲請家暴保護令，警方剛處理完，沒想到短短2小時後，洪男竟殺紅眼，持滅火器與鐵製畚箕衝到黃女住家痛毆她，導致黃女頭部撕裂、血流滿面送醫，場面怵目驚心。

警、消獲報後趕到現場，將受重傷的黃女送醫搶救，幸運撿回一命，而洪男也被警方逮捕，訊後依殺人未遂罪移送地檢署，檢察官複訊後，向法院聲請羈押獲准。

林園分局指出，10月29日下午5時06分，警方接獲報案，指大寮區河堤路有糾紛。中庄派出所員警趕抵現場，發現洪男與黃女原為離婚關係、但仍在同一處所上班，因工作瑣事起爭執，雙方一度拉扯，所幸警方到場時已無衝突。黃女事後到派出所申請保護令並提傷害告訴，員警也提醒她若有危險可隨時報案求助。

然而悲劇仍在2小時後發生！當晚7時24分，警方再度接獲報案，指大寮區民揚街有人打架。警員趕到現場，赫見黃女滿頭鮮血、倒在住家前，旁邊散落滅火器與畚箕。警方調查發現，兇嫌竟是她的前夫洪男，疑因不滿早前口角憤而持器攻擊後逃逸。

警方緊急將黃女送醫，並調閱監視器追查洪男行蹤，洪男最終於晚間7時40分良心發現，自行到派出所投案。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方聲押獲准，洪男被裁定收押。