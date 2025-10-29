不滿前妻有新歡！醋男買兇假車禍猛撞還砸店　二審判11年2月

▲買凶殺前妻的桃園男子王咏杰（紅圈者），二審獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子王咏杰2024年間與前妻離婚後，不滿前妻結交新歡，竟花錢找黑幫修理前妻，先後製造假車禍、鋁棒砸店攻擊，一審被重判有期徒刑12年，案經上訴，高等法院審理時，因王男賠償350萬元取得和解，因此高院29日的二審改將王男判處有期徒刑11年2月，全案還可上訴。

判決指出，居住在桃園大園區、現年36歲的王男，與廖姓前妻結婚8年，育有1子。但去年6月間，2人因故離婚。王男離婚後心懷不滿，又發現前妻疑似有了新歡，懷疑早在離婚前就已經發生曖昧，心生怨妒之下，找了黑幫份子王繹駩等人，要將前妻置於死地。

去年9月間，王男等人決議在廖女下班途中製造假車禍，先由程姓男子開著租賃車在桃園機捷捷運站附近等候，等廖女騎機車經過桃園市中壢區中豐北路與大圳路交岔路口時，再由接頭的王姓男子以電話遙控程男，駕車自後方高速衝撞廖女機車。廖女當場人車彈飛倒地，臉部重創、牙齒斷裂、鼻骨骨折及四肢挫傷，緊急送醫救回一命。王男則付出50萬元給予黑幫份子。

10月底，王男趁著廖女與新歡黃姓男子口角爭執後，指使另名黑幫份子於桃園市中壢區環球購物中心地下停車場出口，駕車衝撞黃男的車輛。黃男車輛後方保險桿、後下巴毀損，車子損壞不堪使用。王男則免除該名黑幫份子積欠的2萬元債務。

▼男子王繹駩（紅圈者），收錢後，計畫假車禍、砸店強盜等事件。（圖／記者吳銘峯攝）

即便計畫了兩次車禍，王男仍憤憤不平，他又出資10萬元，指使幾名黑幫份子，於11月中持鋁棒前往廖女經營、位在中壢區的手機通訊行。當晚幾名帶著黑頭套的男子，分別持鋁棒衝進通訊行內，對廖女猛毆，並搶走現金、手機等物。最後黑幫王男取得10萬元，接頭的幾名男子、少年則朋分搶來的17萬元現金與手機。

檢警成立專案小組後，比對數十支監視器畫面，循線逮捕王男等6人，聲押獲准並提起公訴。一審將王咏杰重判有期徒刑12年，黑幫份子王繹駩有期徒刑10年，其餘被告也均遭判處7年以上刑度。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，王男以350萬元與前妻達成和解，另外第一次假車禍中駕車的程姓男子，也以50萬元達成和解，2人的刑度有所減輕。二審於29日宣判，王咏杰獲得改判有期徒刑11年2月，程男獲改判有期徒刑6年10月，其餘被告仍維持一審的刑度。