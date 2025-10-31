知名會計師人設崩毀！偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

▲年輕女子在聚餐中喝醉，慘遭同席會計師撿屍性侵。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓知名會計師日前和妻子一起參加聚餐後，將醉癱的女性同伴送到旅館休息後，趁機性侵得逞，被害人直到隔天裸身醒來察覺有異，驚恐報警求助。林男到案反咬是女方企圖對他口交未遂，但被害人體內驗出林男的DNA，直接打臉林男的狡辯。台北地檢署31日依趁機性交罪起訴林男。

據了解，林男經營會計師事務所有成，曾獲政府部門頒發感謝狀表揚，與妻子經常連袂出席商務場合，也不吝於分享與家人相處時光，給人顧家好男人的形象。日前林男夫妻和友人聚餐時，年輕的被害女子不勝酒力醉倒。

林男和另名男姓友人一起將被害人送到旅館休息，林男原本和友人一起離開房間，沒多久就藉口有東西忘了拿，轉頭回到旅館房間，隔天被害人獨自一人醒來，發現衣服被脫掉，隨身包包也不見了，卻怎麼也想不起來發生了什麼事情。

被害人不安地在LINE群裡發問尋找包包下落，得知在林男的妻子那裡之後，心裡更感不妙，在友人提醒下，趕緊去報案驗傷，但林男否認對被害人不軌，還稱自己折返回旅館時，被害人突然拉下他的褲子企圖口交，因為他不舉才沒被得逞。

被害人對喝醉那晚完全失憶，在等候驗傷報告期間，不時暗自落淚，直到最後結果出爐，得知體內深處採集到的檢體與林男相符，被害人最害怕的事情發生了，當場嚎啕大哭。檢察官根據驗傷報告等事證，認定林男辯詞完全不可採信，依法提起公訴。