社會 社會焦點 保障人權

快訊／北車大廳公然性侵外籍女　通緝犯態度惡劣起訴求刑重判7年

記者劉昌松／台北報導

台北火車站10月9日驚傳公然性侵案，竊盜通緝犯邱勝明和一群街友在車站大廳飲酒作樂，期間1名外籍女子喝醉了，邱男竟公然把外籍女拉到牆邊性侵得逞，鐵路警察獲報後，邱男到案後被發監執行，否認犯行，台北地檢署28日依趁機性交罪起訴，並請法院考量邱男態度惡劣，將他重判7年。

據了解，本案被害人獨自來台旅遊，因在車站遺失行李，在尋找期間認識在附近遊蕩的街友，街友們誇稱自己是北車之王，如果幫忙找到東西一定還給被害人，被害人貴重財物仍在身上，每次在南下觀光後返回台北，就會再去找這群街友閒聊。

事發的10月9日下午，被害人買了些酒去見街友們，因竊盜案被判6個月定讞的邱勝明加入同歡，一群人在北車大廳喝完酒後，逐漸散去，大約3點22分左右，邱勝明見被害人不勝酒力醉倒在大廳，上前將被害人拖到牆邊性侵得逞，邱男一度把被害人上半身抱向自己，掩飾性侵犯行，仍被民眾和大廳監視器拍下。

整個性侵過程大約10分鐘，警方獲報後在3點37分左右到場將邱勝明逮捕，被害人經安置後送醫驗傷提告，隨後依既定行程離台，邱勝明到案後一度坦承犯行，因先前的竊盜案被桃園地檢署發監服刑，但之後又翻供不認罪，檢察官認為他在公眾場合性侵，犯後態度惡劣，向法院求處重刑。

▲台北車站大廳、周末假日、外籍勞工、民眾、席地而坐▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲通緝犯邱勝明在台北車站大廳公然性侵來台旅遊的外籍女子。（示意圖／記者屠惠剛攝）

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

