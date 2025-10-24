又有客運糾紛！乘客發酒瘋嗆「找人處理」　司機超冷靜乘客讚爆

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子日前搭乘國光客運，從基隆前往三重，途中男子口嚼檳榔、滿身酒氣，還不斷喧嘩吵鬧，客運司機出言制止，卻引起男子不滿，竟撥打客服電話嗆聲「你們如果沒辦法處理，我找人來處理」讓司機心生畏懼，途中報警並請男子下車。

▲劉男酒醉搭客運鬧事，恐嚇司機遭趕下車。（圖／翻攝Daschund Lover）

據了解，上週六（18日）晚間7時許，國光客運司機開車載客從基隆出發，準備前往新北三重途中，坐在第一排的劉姓男子，疑似發酒瘋干擾搭乘秩序，林男隨即勸說「你不要講話好嗎？我開車要專心拜託！」卻引起劉男不滿撥打申訴電話，表示要投訴司機，但劉男卻無法明確說出司機姓名及車號，與電話那頭僵持不下。

▲國光客運司機跑進警局請求協助。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男為了維持搭車秩序，告知對方車上都有攝影機，如需申訴都可調閱監視器，但劉男卻回嗆「我6月才剛出來，沒差你這一條」林男只好在台北市內湖靠站，要求劉男下車，同時報警處理，雖然劉男配合下車，但還是語帶威脅不斷嗆聲。林男為保障車上26名乘客權益，只好在警方未抵達情況下先將客運駛離。

客運即將抵達三重終點站時，林男擔心被劉男找麻煩，先前往三重派出所請求警方協助，警員隨即通報轄區警力到場，但未發現劉男出現，林男向警方表示，因為還要繼續上班，並先不提出相關告訴，警方則依規定填寫工作記錄簿備查。