梅麗莎颶風奪44命！災民逃生「水淹到脖子」　多國慘況曝光

▲颶風梅麗莎侵襲加勒比海地區，至今奪走44條人命（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風「梅麗莎」（Melissa）侵襲加勒比海地區，至今奪走44條人命，牙買加確認19死、海地25死，建築屋頂被掀翻、農作物遭受嚴重破壞，損失估計達520億美元。77歲災民講述他從不斷上漲的洪水死裡逃生的經歷，水在短短10分鐘之內，從腰部淹到脖子。

▲梅麗莎以5級颶風的強度登陸牙買加，近90%房屋遭波及。（圖／路透）

路透社、華盛頓郵報等報導，梅麗莎28日以5級颶風的強度登陸牙買加，中斷當地數十萬戶電力供應，掀翻建築屋頂，遍地瓦礫殘骸，近90%房屋遭波及，當局仍在進行搜救行動。衛星影像顯示，牙買加受災最嚴重區域，大片樹木、建築被摧毀。

▲衛星影像顯示，牙買加受災最嚴重區域，大片樹木、建築被摧毀。（圖／路透）

牙買加蒙特哥貝（Montego Bay）77歲災民海因斯（Alfred Hines）透露，他是赤腳踏過厚厚泥漿與瓦礫從洪水之中死裡逃生，「我看到水淹到我的腰，大概10分鐘之後，水就淹到我的脖子這裡，就逃走了」。

海地雖未直接遭受衝擊，但連日暴雨釀災，南部小鎮Petit-Goave河流決堤，一條連接雅克梅勒市的國道因河道崩塌發生部分中斷的狀況，總計造成25人喪生。梅麗莎也襲擊古巴東部，當地疏散73.5萬人，截至30日未傳出人員死亡案例，但農作物和民宅損失慘重。

▲梅麗莎也襲擊古巴東部，當地疏散73.5萬人。（圖／路透）

氣象預報公司AccuWeather估算，西加勒比海地區總損失將達480億至520億美元。科學家指出，溫室氣體排放導致海水升溫，使颶風增強速度更快且頻率更高。

AccuWeather指出，梅麗莎颶風是加勒比海地區觀測到的第三強颶風，同時也是移動速度最慢的颶風，加劇災區損失。

▼海地雖未直接遭受衝擊，但連日暴雨釀災，總計25人喪生。（圖／路透）