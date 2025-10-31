王鴻薇前助理被爆「藉勢勒索」　合作律師柯晨皓出庭作證

▲律師柯晨皓以證人身分到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆組狗仔隊跟拍政治人物，拍得照片疑由國民黨立委王鴻薇前助理張凱維兜售，青年監督聯盟陳又新、許譽騰和前記者馬郁雯進一步指控，張凱維涉嫌利用立委舉行公聽會等職權，向業者藉勢藉端勒索，張凱為控告陳、許、馬3人涉嫌妨害名譽，台北地檢署為查清紛爭始末，30日傳喚曾與張凱維合作的律師柯晨皓作證。

青督盟指控，張凱維2024年5月找一家資本額只有10萬的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，向「台灣安進藥品有限公司」提企劃案，內容包括明碼標價召開公聽會一場10萬元、研討會要20萬元，甚至承諾納入委員會臨時提案，企圖索取公關費顧問費等230萬。

王鴻薇先前澄清表示，她從未針對藥品提案、召開記者會或公聽會，指涉全為子虛烏有，而為釐清相關資訊，張凱維先行停職並接受行政調查。張凱維則聲明反駁相關指控，並表明為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸。

張凱維聲明指出，曾與王鴻薇委員辦公室合作的律師柯晨皓，曾預判死刑憲法判決結果會廢死，可以募款賺錢，因委員認為藉此斂財不可取而婉拒，不料柯挾怨報復，並指柯晨皓才是向業者提案的簡報代表，張凱維批柯「習慣性說謊保護自己」。

不過柯晨皓仍持續提供個人LINE對話截圖，供馬郁雯等人繼續開記者會爆料，指張凱維曾傳「張榮興魚翅宴」PDF檔，以及監視器翻攝圖，並說：「剛賣出這條（題）」，馬郁雯等3人因此再加告張凱維涉嫌《刑法》妨害秘密及《國家安全法》等罪，也已由北檢分案偵辦中。