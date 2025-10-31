不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

▲民眾黨主席黃國昌澄清他沒有戴髮片。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

媒體人詹凌瑀30日接受資深媒體人周玉蔻訪問時爆料，黃國昌禿頭、戴髮片等習慣「都是事實」。對此，黃國昌今（31日）受訪時親自在媒體鏡頭前「撥」他的秀髮，直言詹說這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？台灣的媒體環境什麼時候墮落成這個樣子啊？」

「我真的不知道，如果自稱為是一個媒體人，連這種造假的事情，為了要抹黑我說我是禿頭，說我戴髮片，連這種謊言都要講。」黃國昌直言，真的不曉得該怎麼形容，台灣的媒體怎麼會病態成這個樣子？台灣為什麼會有自稱媒體人的人，講這種醜化抹黑人家的事情完全都不用負責任，台灣所謂的媒體人在綠媒的擁護下在造謠本來就是這個樣子。

黃國昌說，他今天早上6點出門騎腳踏車到立法院，在開黨團會議前還先去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議了，「然後他說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，所以我是禿頭，我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？台灣的媒體環境什麼時候墮落成這個樣子啊？然後竟然還有這麼多的綠媒要隨之起舞，我真的不曉得該怎麼形容啊」。

黃國昌表示，詹凌瑀這樣醜化抹黑他，是希望他做什麼事情？現在當場撥他的秀髮給大家看嗎？還是有哪一位記者先生小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮不是髮片。

「有需要做到這個樣子嗎？」黃國昌說，看到大家都在笑，可能大家覺得很可笑，但要老實講他的心情，「我覺得很悲哀，真的覺得很悲哀。台灣的媒體環境什麼時候病態成這個樣子？所謂的媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子？」