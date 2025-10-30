假冒區公所創粉專！詐團免費健走、太極拳吸引民眾　拐虛幣假投資

▲詐騙集團假冒區公所開免費課程，再拐民眾虛幣假投資。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁近日遭不法分子冒名成立假帳號，詐騙集團以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程作為誘餌，吸引民眾踏入虛擬貨幣假投資陷阱，所幸區公所迅速反應，並在嘉義市政府警察局局長陳明志指揮下，成功查獲面交車手，遏止詐騙擴散。

東區區公所職員5日傍晚發現，臉書上出現假冒專頁發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰立即撥打165反詐騙專線，並在官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，隨後向嘉義市政府警察局刑事警察大隊報案，事隔僅一日西區區公所臉書亦遭遇相同情況。

警方深入調查發現，詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，誘導加入Line好友後，進一步引導至假投資群組或平台，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高報酬，並提供穩定配息，要求民眾將現金兌換成虛擬貨幣交由團隊操作。

嘉義市政府警察局局長陳明志高度重視此案，指示刑事警察大隊成立專案小組，運用科技偵查手段成功掌握詐騙集團活動軌跡，順利逮捕涉嫌面交取款車手。

根據「165打詐儀錶板」統計，嘉義市114年1至9月平均每月受理詐欺168件，財損金額8,021萬元，相較113年同期減少17.7％案件數及36.1％財損金額，顯示防詐工作初見成效。114年9月攔阻詐騙共21件，攔阻金額達934萬餘元，查緝詐欺集團5團58人，查扣不法所得595萬餘元；在防制提領熱點部分，查獲外籍提領車手8名，均為馬來西亞籍，其中1名車手身上查扣50張金融卡，經檢方聲請羈押後全數獲准。

陳明志表示，嘉義市打詐識詐工作雖有成效，但詐騙手法不斷翻新，唯有全民共同提升警覺、學會查證，才能有效降低受害風險。警察局將持續結合市府各局處、社區團體與民眾力量，推動全民識詐、全民打詐，攜手打造安全宜居的嘉義市。