　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美談判再推進　鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭麗君說明談判新進展。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

台美貿易談判持續推進。行政院副院長鄭麗君30日指出，雙方目前正透過書面文件往返討論，希望先就未來協議內容達成初步共識。待亞太經濟合作會議（APEC）結束後，若溝通順利、雙方意見一致，便可展開總結性磋商，朝簽署台美貿易協議邁進。

行政院30日晚間發布新聞稿表示，鄭麗君在經濟部次長何晉滄、勞動部次長陳明仁陪同下，接見全國商業總會理事長許舒博及金商獎中外得獎企業代表。

針對外界關切的關稅談判進度，鄭麗君說明，台灣的談判團隊近來與美國貿易代表署及美國商務部就貿易平衡與供應鏈合作等議題展開深入磋商。現階段的重點，是依據「台灣模式」與美方商討供應鏈合作方案，力爭雙方關稅能相互降低、不重疊原有的最惠國待遇（MFN）稅率，同時爭取超過232項關稅項目的優惠待遇，並為台灣企業赴美投資創造更有利的條件與環境。

她補充，台美雙方10月初已完成第五輪面對面會議，後續又透過視訊持續交流，談判已有具體進展。目前正在以書面方式交換意見，為未來協議鋪路。由於兩國代表團本週均出席APEC會議，預計會後再展開進一步溝通，一旦共識成形，即可啟動最終會商階段，推動貿易協議定案。

至於金商獎企業表現，鄭麗君讚許得主們在各自領域展現卓越能力，並積極響應數位轉型、淨零減碳及企業社會責任等議題。她強調，政府將持續扮演產業後盾，與企業攜手打造創新、共榮、永續的發展環境，讓台灣企業立足本土、放眼國際，並與理念相近的夥伴共同合作，為全球繁榮作出貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美談判再推進　鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

川習會落幕　總統府：樂見降低單邊行為帶來衝擊、降低風險的努力

花蓮救災28天餐費花近億　議員質疑誇張支出：縣府每天發3萬個便當？

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

黃國昌看川習會：中美對抗都能有共識　民進黨還要繼續激化對立？

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」經費上限300億　明天三讀

川習會後即出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

違停找妻釀風波！男拒檢咆哮遭壓制　阿嬤出手幫忙也被送辦

台美談判再推進　鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

川習會落幕　總統府：樂見降低單邊行為帶來衝擊、降低風險的努力

花蓮救災28天餐費花近億　議員質疑誇張支出：縣府每天發3萬個便當？

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

黃國昌看川習會：中美對抗都能有共識　民進黨還要繼續激化對立？

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」經費上限300億　明天三讀

川習會後即出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

用生命故事點亮青年　獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

美女網紅突怒控李雲迪　趁她昏睡「酒店下手」做齷齪事！

一張圖看這波涼一周　北台再變天！入秋首度「叩關1字頭」

大宇「不再做恐怖遊戲」　《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》成最終章

黃仁勳約吃炸雞現場畫面曝！開心舉杯致意　還請粉絲吃點心

台美談判再推進　鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

閱之海筆記／五個女人，救不了溥儀的性功能障礙！

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

潘瑋柏直播到一半有泡麵吃　護食怕工作人員搶森氣氣

相關新聞

白宮發言人迷韓　13樣戰利品大公開

白宮發言人迷韓　13樣戰利品大公開

正在隨美國總統川普出訪南韓APEC峰會的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt），在走訪慶州行程期間，也沒錯過南韓美妝購物的樂趣，甚至把自己血拚來的韓流美妝戰利品大秀在Instagram的限時動態中。

睽違15年再度訪韓　黃仁勳抵仁川機場

睽違15年再度訪韓　黃仁勳抵仁川機場

日相高市早苗抵南韓　將與李在明會談

日相高市早苗抵南韓　將與李在明會談

細節曝光！　習近平：中美不應陷入相互報復的惡性循環

細節曝光！　習近平：中美不應陷入相互報復的惡性循環

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　陸委會妙回

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　陸委會妙回

關鍵字：

鄭麗君APEC

讀者迴響

最夯影音

更多
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面