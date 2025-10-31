台美談判再推進　鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商

▲行政院副院長鄭麗君說明談判新進展。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

台美貿易談判持續推進。行政院副院長鄭麗君30日指出，雙方目前正透過書面文件往返討論，希望先就未來協議內容達成初步共識。待亞太經濟合作會議（APEC）結束後，若溝通順利、雙方意見一致，便可展開總結性磋商，朝簽署台美貿易協議邁進。

行政院30日晚間發布新聞稿表示，鄭麗君在經濟部次長何晉滄、勞動部次長陳明仁陪同下，接見全國商業總會理事長許舒博及金商獎中外得獎企業代表。

針對外界關切的關稅談判進度，鄭麗君說明，台灣的談判團隊近來與美國貿易代表署及美國商務部就貿易平衡與供應鏈合作等議題展開深入磋商。現階段的重點，是依據「台灣模式」與美方商討供應鏈合作方案，力爭雙方關稅能相互降低、不重疊原有的最惠國待遇（MFN）稅率，同時爭取超過232項關稅項目的優惠待遇，並為台灣企業赴美投資創造更有利的條件與環境。

她補充，台美雙方10月初已完成第五輪面對面會議，後續又透過視訊持續交流，談判已有具體進展。目前正在以書面方式交換意見，為未來協議鋪路。由於兩國代表團本週均出席APEC會議，預計會後再展開進一步溝通，一旦共識成形，即可啟動最終會商階段，推動貿易協議定案。

至於金商獎企業表現，鄭麗君讚許得主們在各自領域展現卓越能力，並積極響應數位轉型、淨零減碳及企業社會責任等議題。她強調，政府將持續扮演產業後盾，與企業攜手打造創新、共榮、永續的發展環境，讓台灣企業立足本土、放眼國際，並與理念相近的夥伴共同合作，為全球繁榮作出貢獻。