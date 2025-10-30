　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

▲▼蔡英文出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲潛水人員在左營軍港水下搜尋，但未找到斷裂的螺旋槳葉片。（示意圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

海軍新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」近日執行外海訓練任務返港後，竟發現右側螺旋槳的五片俥葉之一出現缺損情形。經潛水人員下水搜尋，未在左營軍港內尋獲斷裂葉片，懷疑已在航行途中斷裂墜入海中。海軍表示，目前艦艇已入塢由台船公司協助更換俥葉，並與專案小組共同釐清損壞原因。

海軍司令部指出，玉山艦完成訓練任務返港檢查時，發現右俥葉一片受損，但船體及其他部位均無外力擦碰痕跡，初步排除碰撞因素。艦上人員出海前也曾進行例行性艦底檢查，當時狀況正常，顯示異常可能發生於航行期間。海軍已請台船技術團隊協助分析是否涉及材質疲勞或其他機械因素，並成立專案小組深入調查，以防類似事件再度發生。

軍方人士指出，螺旋槳葉在航行中斷裂相當罕見，尤其玉山艦為我國噸位最大、設計最先進的兩棲船塢運輸艦，肩負外離島運補、災害救援與登陸作戰等多重任務，其狀況備受關注。為維持戰備與訓練進度，海軍已緊急更換新的俥葉，確保後續任務不受影響。

玉山艦由台灣國際造船公司建造，於2022年9月交艦、2023年6月正式成軍，是國軍首艘以立體化登陸作戰理念設計的艦艇。除具備運輸登陸部隊與裝備的能力外，平時可執行外島補給及人道救援任務，戰時則能搭載登陸艇與反艦飛彈，支援兩棲特遣部隊作戰。今年6月，海軍已著手規劃後續艦建案，要求航速達21節、航程超過7000浬，並具備整合武器與通信系統能力，不過該計畫尚未列入明年度國防公開預算。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀
快訊／三商壽也發出重訊！　喊「依同業前例辦理」
河北彩伽遭爆當小三！新作「巧合」穿排球服激戰
玉山金晚間發出重訊！
川習會落幕　總統府：樂見降低單邊行為帶來衝擊、降低風險的努力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

幻象2000武裝掛載　4官兵默契人工裝載魔法二型飛彈

失去空中優勢　「陸勝操演」攻守易勢建立防禦陣地

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭　目標區爆炸聲在山中迴盪

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

幻象2000武裝掛載　4官兵默契人工裝載魔法二型飛彈

失去空中優勢　「陸勝操演」攻守易勢建立防禦陣地

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭　目標區爆炸聲在山中迴盪

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

《颱風商社》10金句：悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

avantgardey嗨跳動漫神曲超熱血！　加碼致敬蔡依林、謝金燕

玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

陸配溺殺2親生幼女律求判8年　檢認應無期落差主因：自首能否減刑

最近睡不好？睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

伊能靜：最好的教育不是限制規訓，而是彼此相互成長

《今際之國3》全新原創劇情回歸考驗體智極限　伏筆揭示將翻拍美國版

【滾滾泥流】燕子口堰塞湖恐潰決！ 立霧溪「水流狂衝」居民緊急撤離

軍武熱門新聞

對台戰鬥東海艦隊迎首艘055助拳

玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭

中國新無人機翼展42米超越美B-21

幻象戰機武裝掛載魔法二型飛彈

「陸勝操演」攻守易勢建防禦陣地

陸紅旗-13首秀專打無人機

川普：美軍航母改回「蒸汽彈射」

CM34甲車30公厘鏈砲火力制壓

潛艦國造1960年淡水秘密打造

陸軍媒暗示100式坦克已列裝

陸勝操演兩軍遭遇爆破排除阻絕

891試驗艦為055艦測射長劍-10

央視公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」

更多熱門

相關新聞

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

傳上校局長下令索機密、浮編預算　顧立雄：勿枉勿縱盡速完成調查

大氣海洋局局長林倉玉上校被爆指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，甚至公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管，「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙」。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，他已請海軍進行相關行政調查，本於勿枉勿縱精神盡速完成行政調查。

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

快訊／海軍首曝海鯤號進度卡關原因　「2系統」調校後可達潛航條件

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

關鍵字：

海軍玉山艦螺旋槳缺損專案小組

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子、粿粿出手了！

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬帶走

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面