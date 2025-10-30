玉山艦螺旋槳突「斷一片」！海軍證實：調查中

▲潛水人員在左營軍港水下搜尋，但未找到斷裂的螺旋槳葉片。（示意圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者楊庭蒝／綜合報導

海軍新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」近日執行外海訓練任務返港後，竟發現右側螺旋槳的五片俥葉之一出現缺損情形。經潛水人員下水搜尋，未在左營軍港內尋獲斷裂葉片，懷疑已在航行途中斷裂墜入海中。海軍表示，目前艦艇已入塢由台船公司協助更換俥葉，並與專案小組共同釐清損壞原因。

海軍司令部指出，玉山艦完成訓練任務返港檢查時，發現右俥葉一片受損，但船體及其他部位均無外力擦碰痕跡，初步排除碰撞因素。艦上人員出海前也曾進行例行性艦底檢查，當時狀況正常，顯示異常可能發生於航行期間。海軍已請台船技術團隊協助分析是否涉及材質疲勞或其他機械因素，並成立專案小組深入調查，以防類似事件再度發生。

軍方人士指出，螺旋槳葉在航行中斷裂相當罕見，尤其玉山艦為我國噸位最大、設計最先進的兩棲船塢運輸艦，肩負外離島運補、災害救援與登陸作戰等多重任務，其狀況備受關注。為維持戰備與訓練進度，海軍已緊急更換新的俥葉，確保後續任務不受影響。

玉山艦由台灣國際造船公司建造，於2022年9月交艦、2023年6月正式成軍，是國軍首艘以立體化登陸作戰理念設計的艦艇。除具備運輸登陸部隊與裝備的能力外，平時可執行外島補給及人道救援任務，戰時則能搭載登陸艇與反艦飛彈，支援兩棲特遣部隊作戰。今年6月，海軍已著手規劃後續艦建案，要求航速達21節、航程超過7000浬，並具備整合武器與通信系統能力，不過該計畫尚未列入明年度國防公開預算。