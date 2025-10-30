　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從「不想做」到「馬上動手」 ！心理學家教你6個提問喚醒行動力開關

▲▼心理,拖延,行動,提問,意義,麻煩。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲加州大學研究指出，只要回答六個簡單問題，就能有效減少拖延傾向，讓人更快跨出第一步。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

「先做完就能輕鬆一點」這句話是不是也常在你的腦中出現，但依然在截止日前一晚手忙腳亂？拖延症幾乎是現代人的通病。儘管明知道早點完成比較輕鬆，仍有人難以開始行動。對此，日本網站《TRILL》報導，美國加州大學聖塔芭芭拉分校（University of California, Santa Barbara）的心理學家阿努夏・加爾格（Anusha Garg）研究團隊，根據心理學理論設計出「六個問題法」，讓人只要花幾分鐘回答，就能更容易跨出第一步，提早完成工作。研究結果刊登於《BMC Psychology》期刊。

拖延，其實是「當下麻煩」與「未來輕鬆」的拉鋸

研究指出，拖延的本質是「現在覺得麻煩」與「做完後的輕鬆」之間的心理天秤。當眼前的不快感勝出，人們便會選擇逃避；相反地，如果能具體想像完成後的好處，就更容易行動。以往的解法多是透過認知行為療法等長期訓練來改變思維模式，但研究團隊希望找出更即時的方法，於是設計了這六個簡短提問，幫助人重新聚焦「為什麼值得去做」。

六個問題，讓你更快啟動行動力

這六個問題分別是：

1、你正拖延的任務是什麼？
2、為什麼會想逃避它？
3、完成後會有什麼好處？
4、現在能先做哪一小步？
5、這步驟大概花多久？
6、完成後想給自己什麼獎勵？

研究團隊邀請美國與英國共1,035名成人線上回答，結果發現，相較於對照組，回答這六題的受試者在「24小時內開始行動」的機率顯著提升，且他們更能感受到完成任務的成就感與正向情緒。

關鍵不在「消除厭煩」，而是「找到意義」

心理學家指出，人類很難完全消除「不想做」的情緒，真正有效的方法，是強化「這件事值得去做」的感受。當我們將焦點從「麻煩」轉向「完成後的收穫」，行動的阻力自然下降。研究者也表示，這六個問題可應用於日常生活、職場任務，甚至學生的學習系統中，作為簡易的心理助推工具。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

從「不想做」到「馬上動手」 ！心理學家教你6個提問喚醒行動力開關

相關新聞

挑戰15分鐘不滑手機！TikTok掀「面對無聊」熱潮　專家：這才是真正的放鬆

挑戰15分鐘不滑手機！TikTok掀「面對無聊」熱潮　專家：這才是真正的放鬆

現代陽不管是在捷運上、等餐時，或準備入睡的片刻，只要滑開手機、看個影片、放點音樂，無聊感立刻消失。根據國外網站《Bustle》報導，正因如此，一項名為「Raw-Dogging Boredom」的新潮TikTok挑戰掀起熱議，參與者要在沒有手機、音樂、影劇，甚至沒有零食的情況下，獨自面對15分鐘的「純粹無聊」。

對方不回訊　你該做3個步驟

對方不回訊　你該做3個步驟

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

太懶沒動力？心理師揭「五分鐘啟動術」：只要開始，就能騙過大腦

太懶沒動力？心理師揭「五分鐘啟動術」：只要開始，就能騙過大腦

總是自我內耗？3方法有效緩解

總是自我內耗？3方法有效緩解

關鍵字：

心理拖延行動提問意義麻煩

讀者迴響

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

