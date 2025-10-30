從「不想做」到「馬上動手」 ！心理學家教你6個提問喚醒行動力開關

▲加州大學研究指出，只要回答六個簡單問題，就能有效減少拖延傾向，讓人更快跨出第一步。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

「先做完就能輕鬆一點」這句話是不是也常在你的腦中出現，但依然在截止日前一晚手忙腳亂？拖延症幾乎是現代人的通病。儘管明知道早點完成比較輕鬆，仍有人難以開始行動。對此，日本網站《TRILL》報導，美國加州大學聖塔芭芭拉分校（University of California, Santa Barbara）的心理學家阿努夏・加爾格（Anusha Garg）研究團隊，根據心理學理論設計出「六個問題法」，讓人只要花幾分鐘回答，就能更容易跨出第一步，提早完成工作。研究結果刊登於《BMC Psychology》期刊。

拖延，其實是「當下麻煩」與「未來輕鬆」的拉鋸

研究指出，拖延的本質是「現在覺得麻煩」與「做完後的輕鬆」之間的心理天秤。當眼前的不快感勝出，人們便會選擇逃避；相反地，如果能具體想像完成後的好處，就更容易行動。以往的解法多是透過認知行為療法等長期訓練來改變思維模式，但研究團隊希望找出更即時的方法，於是設計了這六個簡短提問，幫助人重新聚焦「為什麼值得去做」。

六個問題，讓你更快啟動行動力

這六個問題分別是：

1、你正拖延的任務是什麼？

2、為什麼會想逃避它？

3、完成後會有什麼好處？

4、現在能先做哪一小步？

5、這步驟大概花多久？

6、完成後想給自己什麼獎勵？

研究團隊邀請美國與英國共1,035名成人線上回答，結果發現，相較於對照組，回答這六題的受試者在「24小時內開始行動」的機率顯著提升，且他們更能感受到完成任務的成就感與正向情緒。

關鍵不在「消除厭煩」，而是「找到意義」

心理學家指出，人類很難完全消除「不想做」的情緒，真正有效的方法，是強化「這件事值得去做」的感受。當我們將焦點從「麻煩」轉向「完成後的收穫」，行動的阻力自然下降。研究者也表示，這六個問題可應用於日常生活、職場任務，甚至學生的學習系統中，作為簡易的心理助推工具。

