焦慮不是敵人而是提醒！暢銷書《焦慮是禮物》教你把不安轉化為溫柔自我修復力

▲暢銷書《焦慮是禮物》提醒人們，焦慮並非敵人，而是一封來自內在的訊息。（圖／取自免費圖章pexels）

作者：雪瑞兒．保羅（Sheryl Paul）

譯者：林幼嵐

●精選書摘

焦慮蔓延時會掌控你所有的系統：身體、思考、情緒和心靈。在急性焦慮的狀態下，腎上腺素充滿全身，接著給你一種總是處在高度警戒的感覺，已經準備好在面對危險時，該迎戰或是逃脫。但若是非急性的廣泛性焦慮症，焦慮會透過慢性問題顯現，例如肌肉痠痛、頭痛、呼吸困難及失眠。我那些在心理層面上，為侵入性思維所苦而前來接受診療的病患，將其描述成一個二十四小時不間斷的倉鼠滾輪，他們一直被卡在某個特定想法中，為了獲得踏實的感覺， 而無止盡地想找到解答。從根本上來說，這是一種心理狀態，廣泛且長期的焦慮導致人們封閉自己的情緒生活，因而造成麻木或空虛的狀態。而在心靈層次上，倘若我們沒注意到焦慮試圖從意識層面和我們接觸的話，以隱喻和符號呈現的幻想和夢魘，將取而代之地傳遞來自我們心靈的訊息。

再者，主流模式尋求從症狀層面著手處理焦慮，也就是試圖擺脫這些徵兆。但即使症狀得以去除，焦慮還是會找到其他方式吸引你的注意。記得：焦慮是心靈的一種溝通方式，傳達的是內心有某些事物已經扭曲、失去平衡，或是需要注意。當你忽略或消除症狀，就會錯失訊息，而你的內在自己將加倍努力，藉由發送更多警告和吸引注意的想法、感覺或生理症狀，來去處理它，另一隻很快就會從別的地方冒出來。這些生理症狀、成癮行為或心理折磨將到達崩潰的臨界點，屆時你別無選擇，只能仔細留意這份轉向內在的呼喚。此時，它將要求你拿出勇氣轉變心態，選擇帶著好奇心、慈悲心，緩緩停止，甚至是感恩之情來靠近焦慮，而不是抗拒它、憎恨它。

關鍵四要素：好奇、慈悲、靜止與感恩

這四個關鍵要素，能夠在療癒焦慮的路途中幫助你。在這裡，我刻意使用鑰匙（key）這個詞，因為當主角踏上追尋自性的旅程時，總會有內在的盟友和護身符，提供他們協助和指引。在神話和童話故事裡，這些得力助手會以動物、神話生物或魔法物品的形態展現，象徵的是每個人都擁有的內在資源─力量與健康。倘若焦慮是引領你進入黑暗森林的召喚，那麼下述這些心靈之鑰，就是得以照亮旅程的盟友和護身符。

解除焦慮的第一把鑰匙，就是進行有意識的轉變；對於你的內在世界，你必須從避免、推開或憎惡痛苦的心態，轉變為對它充滿好奇。這不是一次就能完成的轉變，而是日日夜白這些最初的想法都只是苦惱的火花，是非常重要的─不管這些想法是「我是不是不愛我的伴侶？」「要是我傷害了我的小孩？」或「要是我得了絕症呢？」敲響警示鐘的，是你內在的自己。大聲疾呼尋求你的注意的，是被你掃到心靈的地下室、奮力抵抗不確定性與無法控制的那些混亂又黑暗的部分。那裡已經變得過度擁擠，該是它們現身的時候了。若以字面意義去理解這些想法，而不是對更深層的訊息抱持著好奇的話，你將錯失療癒的機會；但如果你辨認得出這些想法只是警示，就會對心裡那些需要你留意的地方，萌生一探究竟的念頭。

★本文經時報出版授權，摘自《焦慮是禮物：24個練習，培養自我修復力，溫柔擁抱內在的自己（長銷新版）》