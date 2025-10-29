挑戰15分鐘不滑手機！TikTok掀「面對無聊」熱潮　專家：這才是真正的放鬆

▲近來TikTok掀起「Raw-Dogging Boredom」挑戰風潮，鼓勵人們放下手機與外在刺激，重新感受無聊與靜止的力量。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否也發現，現代人幾乎再也沒有「無聊」的時候？不管是在捷運上、等餐時，或夜深人靜準備入睡的片刻，只要滑開手機、看個影片、放點音樂，無聊感立刻消失。根據國外網站《Bustle》報導，正因如此，一項名為「Raw-Dogging Boredom」的新潮TikTok挑戰掀起熱議，參與者要在沒有手機、音樂、影劇，甚至沒有零食的情況下，獨自面對15分鐘的「純粹無聊」。

這項挑戰最早由創作者@katend06於10月8日上傳影片示範，畫面中她坐在空房裡，背景播放詭異的鋼琴聲，計時器倒數著漫長的15分鐘。網友笑稱「這是在懲罰自己嗎？」但也有人留言認為「這可能是人類最有益的潮流」。隨後包括@.katymorris、@olivia.unplugged等創作者也紛紛加入實驗，前者形容這段時間「意外地平靜」，後者更立志每天都要進行一次，因為「我們不該讓持續的刺激成為生活的常態」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無聊，其實對大腦有益

根據心理治療師伊莉莎・戴維斯（Eliza Davis）的說法，大多數人害怕無聊，是因為它常被誤解為「不夠努力」或「浪費時間」，讓人感覺自己不夠有生產力。然而，當我們不斷被訊息、短影音與通知轟炸，大腦會不斷分泌多巴胺，久而久之形成對「新刺激」的依賴，失去靜下來的能力。

當暫時遠離這些刺激，反而能讓大腦重新平衡。另一位心理諮商師韓美（May Han）指出，當我們靜坐、停止滑手機時，身體會從緊繃的「戰或逃」狀態，切換至副交感神經主導的放鬆模式，大約需要15分鐘，便能感受到身心逐漸平靜。她強調：「這不只是休息，更是一種修復。」

學習與「無聊」共處

想開始體驗這項挑戰，其實不必太嚴格。戴維斯建議，可以從日常生活的小片段開始練習，像是洗澡時不放音樂、吃飯時不開電視、或在散步時不戴耳機，讓自己真正體驗當下的聲音與節奏。

若一開始覺得難以忍受，也可以從1分鐘靜坐開始，關掉所有螢幕、放下手機，只是單純地呼吸。韓美則建議，在練習時專注於身體感覺，例如感受呼吸流動或肌肉緊繃的部位，這樣能幫助你重新連結自我。

「15分鐘的安靜，對每個人都有好處。」戴維斯說。透過短暫的無聊，我們重新學會專注、反思、甚至激發創意；或許，這正是數位時代中最珍貴的休息方式。