助詐97萬辯不知自然人憑證涉個資　他因「外送」露餡

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）被指控在2024年3、4月間將自然人憑證交給詐團成員使用，進而導致6名受害者被騙錢，共計損失97萬餘元；他挨告之後辯稱，不知道自然人憑證涉及個資。不過，台南地院法官認為，阿興先前為了與外送平台合作，曾使用自然人憑證登入衛生局食品業者登錄系統，不可能不知道自然人憑證的重要性，最終依法判處他有期徒刑5個月，併科罰金3萬元。

▲自然人憑證是是由內政部憑證管理中心所簽發的憑證，可用於身分識別、簽章、加解密。（示意圖／記者趙蔡州攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿興被指控在2024年3、4月間將自己的自然人憑證交給詐團成員；該詐團成員隨即拿著阿興的憑證，向兩家銀行申請帳戶，再以投資可以保證獲利等話術，誘使6名受害者匯款，共計得手97萬餘元。

後來受害者們發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上阿興。對此，阿興辯稱，他是為了辦理貸款才會提供自然人憑證，對方說這個可以加分，他真的不知道自然人憑證涉及個資，也不知道對方是詐團，並非故意幫助詐團或幫助洗錢。

不過，阿興在法院審理期間又表明，由於申請與外送平台配合需要自然人憑證，他才會去申辦，而且外送平台有要求，每年7月必須使用自然人憑證登入衛生局食品業者登錄系統進行認證。

台南地院法官認為，從阿興自己的敘述看來，他並非全然沒有使用自然人憑證的經驗，應當知道自然人憑證是認證申辦人身分的重要工具之一，卻還是選擇把這樣重要的憑證交給陌生人使用，進而導致6人受騙，行為確實不妥。

法官表示，考量到阿興始終否認犯行，至今仍未賠償受害者或實際彌補損失，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑5個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金15萬元，後者得易服勞役30日，全案仍可上訴。