地方 地方焦點

南投推宗教場所低碳認證8年！今年新增16團體　共122家獲證

▲松柏嶺受天宮獲頒南投縣宗教場所低碳認證。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲松柏嶺受天宮獲頒南投縣宗教場所低碳認證。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助寺廟改善空污，南投縣政府持續針對寺廟設置環保金爐與電子鞭炮機提供補助，並推動宗教場所低碳認證，今年新增松柏嶺受天宮、草屯鎮惠德宮等16家宗教團體獲得認證，8年來已累計已有122家宗教場所獲得標章；縣府感謝各宗教寺廟配合，透過減少焚燒紙錢，一起為環保努力。

縣政府29日舉辦宗教業務輔導，由副縣長王瑞德頒發「宗教場所低碳認證標章」給16家宗教團體；他表示，南投宗教寺廟、教堂多，可說是「萬神之都」，宗教活動也常吸引成千上萬信眾參拜，對地方觀光與經濟發展貢獻良多，但空氣污染、噪音干擾、資源浪費等問題，也需要持續面對。

▲南投縣低碳認證頒獎，草屯惠德宮獲獎。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣低碳認證頒獎，草屯惠德宮獲獎。

王瑞德指出，縣府自113年起協助寺廟設置環保金爐與電子鞭炮機，補助最高金額分別為60萬元與4萬元，今年就有4家申請環保金爐、12家申請電子鞭炮機，總補助金額達206萬元，顯示宗教界對環保問題的重視。

縣府民政處表示，宗教場所低碳認證從106年起推動，至今年累計122家獲得標章；過去「拜拜燒一大把香」，己逐步轉型為「一爐一香」的簡約祭拜，鼓勵以雙手合十代替焚香，以鮮花取代香支，以平安米、平安茶取代金紙，這些改變不僅能保護環境，更能守護健康與平安。

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助，歡迎宮廟提出申請。

10/28 全台詐欺最新數據

