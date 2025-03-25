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南投續推環保金爐、電子禮炮車　編列400萬補助供寺廟申請

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助 ，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助 ，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府去年推出「南投縣寺廟設置空氣污染減量措施補助計畫」得到熱烈回響，縣長許淑華表示，今年將繼續辦理，廣邀縣內宮廟提出申請設置環保金爐及添購禮炮車，一起為改善空氣污染及環境保護而努力。

南投縣政府20日在竹山鎮靈德廟辦理宣傳說明會，許淑華帶領縣府環保局長李易書與同仁們到場宣導，立法委員游顥、縣議員蔡孟娥、廟方主委陳鳳凰等人亦到場了解環保金爐及電子禮炮車設置使用狀況；李易書除針對相關計畫補助內容及環保金爐設備原理作說明介紹，也在現場示範燒紙錢，實地觀察設置後的金爐煙塵排放與處理效率，並示範禮炮車的音量效果。

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助 ，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助 ，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供）

環保局表示，去年共有5家宮廟獲得補助環保金爐設置，而電子禮炮車則補助29部。今年度編列近400萬元經費，配合低碳寺廟認證制度，繼續辦理相同方案：新設環保金爐或加裝金爐空氣污染防制設備的部份，補助金額為總購置費用49%，上限為60萬元，環保禮炮車補助上限也為機器購置費用49%，上限為4萬元。

▲南投縣政府持續辦理環保金爐及禮炮車設置補助 ，歡迎宮廟提出申請。（圖／南投縣政府提供）

環保局指出，目前的環保金爐不但外型美觀，在構造上多了(水洗、袋式集塵或靜電集塵等)空氣污染防制設施，能讓燃燒金紙所產生的煙霧經過處理排放，將污染物降至最低；電子禮炮車則透過瓦斯點火加壓產生爆炸聲，大大降低燃放鞭炮所產生的污染及垃圾，另也呼籲宮廟可透過推動一爐一香、紙錢減量與集中燃燒，或採用「以米代金」、「以功代金」、「以花代香」等替代之環保祭祀方式，一起為營造優質、健康的居家環境盡份心力。

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